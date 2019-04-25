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Mısır'ın Sudan Büyükelçiliği önünde Sisi karşıtı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:08 | Son Güncelleme

Mısır'ın Sudan Büyükelçiliği önünde Sisi karşıtı eylem

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etti.

Ülkede ordunun yönetime el koymasının ardından düzenlenen rejim karşıtı gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünden hareket eden kalabalık grup, Cumhuriyet Caddesi'nde Sisi aleyhine sloganlar atarak Kahire Büyükelçiliği önünde toplandı.

Grup, Sudan’ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye tepki gösterdi. Eylemciler, iki ülke sınırına işaret ederek, "Sisi, burası Sudan, senin sınırın Asvan" sloganları attı.

Sosyal medyada da aktivistler, Sisi aleyhindeki görüşlerin dile getirildiği çok sayıda video paylaştı.

Bugün 20. gününe giren ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösterilerde eylemciler, zaman zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır aleyhindeki açıklamaların yer aldığı pankartlar ve söylemlerle bu ülkelerin yardımını istemediklerini belirtiyor.

Mısır'da önceki gün düzenlenen Afrika Birliği İstişare Zirvesi'nde sivil yönetime geçiş için Sudan Askeri Geçiş Konseyi’ne daha önce tanınan 15 günlük süre 3 aya çıkarılmıştı.

- Sivil yönetime geçilmezse Afrika Birliği üyeliği askıya alınacak

Belirlenen sürede sivil yönetime geçilmezse Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği dondurulacak.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, zirveye katılan liderlerin, daha önce açıklanan 15 günlük süreyi yetersiz bulduğunu belirterek, hükümetin kurulması ve geçiş döneminin sivil özelliklerinin ortaya çıkması için sürenin 3 aya uzatılması üzerinde görüş birliğine varıldığını açıklamıştı.

Zirveye Çad, Cibuti, Ruanda, Kongo, Somali ve Güney Afrika liderleri ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya'dan temsilciler katılmıştı.

Mısır yönetiminden birkaç kez yapılan açıklamada, Sudan halkının tercihine destek verildiği, Hartum'un krizden çıkmasına yardımcı olmak için uluslararası çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-Sisi mısır Sudan

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