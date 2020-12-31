Misofonya hastalığı nedir? Tedavi ve belirtileri nelerdir?

Bu hastalığın kesin bir nedeni olmayıp, bir çok psikolojik veya fiziksel durumlardan kaynaklandığı gibi kesin bir sonuç veren tedavisi de yoktur. Fakat bu hastalığı azaltmaya yönelik birçok tedavi ve terapi yöntemleri vardır. Bizde misofonyayı, tedavi ve terapi yöntemlerini,belirtilerini bu yazıda en iyi şekilde açıklamaya çalıştık. Misofonya Nedir? Misofonya, seslere karşı aşırı hassasiyet olarak da bilinen kolay anlaşılamayan ve nadir görülen bir hastalıktır. Kişi dışarıdan gelen her türlü sese aşırı hassasiyet gösterir. Bu hastalığa endişe yoğunluğu, kaygı bozukluğu yüksek olan kişilerde daha sık rastlanılmaktadır. Genel olarak ergenlik çağındaki çocuklarda ve kadınlarda daha çok rastlanır. Misofanya hastaları çevresel seslerden o kadar rahatsız olur ki bir süre sonra sosyal hayattan uzaklaşır ve yalnızlaşırlar. Misofonya Testi Nasıl Yapılır? Misofonya hastaları genellikle en çok sevdikleri kişilerin çıkardığı seslerden daha çok rahatsız olurlar. Örneğin bir hastanın annesinin telefonda konuşması bile hastanın o an öfkelenmesine neden olabilir fakat dışarda yürürken hiç tanımadığı bi insanın konuşmasına karşın hemen o ortamdan uzaklaşır. Bu davranışta kişinin giderek sosyalliğini kaybetmesini sağlar. Peki aile içinde çıkan bu sesler hasta kişi üzerinde nasıl etkiler bırakır?

Sevdiği insanlar olduğu için ortamı kolay kolay bırakıp gidemez.

Sanki beyninin içine çivi çakılıyormuş gibi hisseder.

Her ne kadar ailesine belli etmemeye çalışsa da ortamı hızlıca terk etmek ister Sonuç olarak testin sonunda eğer testi yaptığınız kişi yukarıdaki bahsettiğimiz şekilde tepkiler veriyorsa misofonya hastasıdır. Misofonya Neden Olur? Hastalığın niçin ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Beynin hem psikolojik, hem de fiziksel olarak anormal semptomlar geliştirmesi sonucu ortaya çıkabileceği yaygın düşünceler arasındadır. Obsesif-kompulsif Bozukluk: Obsesyonlar endişeye neden olan kaygı verici düşüncelerdir. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılma veya anlaşılamama korkusu, işe yaramayan eşyaları sürekli atmak yerine biriktirmek belirtileri arasındadır. Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozukluğu olan kişiler,olaylar ve durumlar hakkında kontrolsüz biçimde hareket etmek ve karar vermektedirler. Asabi olma,sürekli bi yorgunluk ve uyku halinde olma başlıca belirtileridir.

Tourette Sendromu: Nörolojik bir hastalıktır. Tekrarlanan,istemsiz hareketlere neden olur.Göz kırpması, koklama isteği, kendi kendine konuşma, omuz ve kafa tikleri belirtiler arasındadır. Bunların dışında ek olarak; mide, bağırsak ya da yemek borusu daralması, idrar problemi ve cinsel sorunları olan bireylerde misofonya hastalığına yakalanma riski yüksektir.

Misofonya Belirtileri Kraker,sakız,çikolata gibi yenme esnasında ses çıkartan yiyeceklerden nefret etmek

Sabahları alarm sesi duyduğunda aşırı öfke hissetme ve gün için de devam eden tedirginlik hissi.

Bebek ağlamalarına tahammülsüzlük. Bu ve benzeri sese karşı gösterilen hassasiyet herkeste zaman zaman hissedilebilir. Ancak misofonya hastaları çevresel seslere aşırı tepki gösterir ve normal insanlara göre daha çok rahatsız olurlar. Misofonya Tedavi Yöntemleri Misofonyanın kesin bir çözüm ya da tedavisi henüz tam olarak bilinmemekte olup araştırmalara devam edilmektedir. Tedavi için hastalığa neden olan durumlar ve kişinin sahip olduğu rahatsızlıklar incelenmektedir. Öncelikli olarak hastanın seslere karşı hassas tutumunun nedeni araştırılmalı ve kişinin algı probleminin ortadan kaldırılması için gerekli şeyler yapılmalıdır. Psikiyatrik destek, tedavinin başarılı olmasında oldukça etkilidir. Psikolojik destek almayan hastalar, aile ve yakın çevresi ile iletişim kurmakta zorluk çekerler. Kişinin sesten ziyade olaylara odaklanmasını sağlayan tedaviler sayesinde hastalığı yenmek mümkün olabilir. Örneğin yemek yerken çatal bıçak sesleri yerine yemeğin tadına odaklanmayı telkin etmek kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Şimdiye kadar yapılan tedaviler arasında en etkili yöntem terapidir.

Misofonya Terapisi

Bilişsel Davranışcı Terapi: Bu terapi, sıkıntıyı azaltmayı;sesler hakkında sağlıklı düşünmeyi keşfetmeyi ve değiştirmeyi amaçlar.