Miss Universe güzellik yarışmasının favorisi trans yarışmacı Angela Ponce

O iki yarışmacıdan biri olan ve İspanya adına yarışmaya katılacak olan 27 yaşındaki Angela Ponce'un ismi, yarışma ile ilgili bahislerde adı favoriler arasında geçiyor.

İspanya'nın muhafazakar bölgelerinden Sevilla doğumlu olan Ponce, tacı kazanmanın kendisi ile birlikte "insan hakları adına da bir zafer" olacağını söyledi.

Time dergisine konuşan 27 yaşındaki Ponce, "Trans kadınlar çok uzun zaman yargılandı ve görmezden gelindi. Eğer tacı bana verirlerde bu, trans kadınların da trans olmayan kadınlar kadar kadar kadın olduğunu ortaya koyacak" dedi.

16 yaşında hormon tedavisine başlayan ve 24 yaşında vajinoplasti ameliyatı olan Angela Ponce, Haziran ayında İspanya güzeli seçilerek Miss Universe'e katılma hakkı kazandı.

Ancak bu başarı sonrası İspanyol güzelin ismi bir tartışma ile de gündeme geldi.

Kolombiya adına Miss Universe'e katılacak olan Valeria Morales, bu yarışmanın "kadın doğanlar için" olduğu çıkışı ile Ponce ile karşı karşıya geldi.

'KADIN OLMANIN TEK ANAHTARI KADIN GİBİ HİSSETMEK'