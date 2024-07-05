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MİT duyurdu! Suriye'de Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandı

05.07.2024 17:58
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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Türk bayrağına uzanan eller cezasız kalmayacak' diyerek açıklamada bulundu.

MİT duyurdu! Suriye'de Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandı

30 Haziran gecesi, Kayseri'de başlayan ve diğer illere de yayılan Suriyeli mültecilerin ev ve iş yerlerine yönelik eylemler gerçekleşmişti. Suriye'nin kuzey bölgesinde ise Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı protestolar yaşanmıştı.

Suriye'nin kuzey bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan protestolar arasında Türk plakalarına saldırılar düzenlenmiş, Türk bayrakları yakılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu saldırıları gerçekleştiren kişiler için tek tek yakalama kararı vermişti. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerden biri de 2007 doğumlu zanlı, Suriye'nin El Bab şehrinde yakalandı.

MİT'TEN AÇIKLAMA

Alınan son bilgilere göre, yapılan çalışmaları ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığı haberi, güvenlik kaynakları tarafından geldi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Türkiye'de 30 Haziran gecesi Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolar meydana gelmiştir.

Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu hareketlere karşı sessiz kalmamış, gerekli adımları en sert şekilde atmış ve olayları provoke edenleri bir bir yakalamış, yakalamaya da devam etmektedir.

"TÜRK BAYRAĞI BİZİM KUTSALIMIZDIR"

Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalanmıştır. Yakalanmasının ardından Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden, şahıs, ifadesinde kendini azmettiren akrabasının da adını vermiş, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatılmıştır.

Kirli ellerini Türk bayrağına süren şahıs, "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" şeklinde ifadesinde özür dilemiştir.

"TÜRK BAYRAĞINA UZANAN ELLER CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ifade ettiği gibi "Bayrağımıza el uzatan haine de, onu oraya gönderen silahlı efendilerine de bu devlet, gereken cevabı en sert şekilde verir."

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlık asla affedilmeyecektir. Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz.'' Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı MİT provokasyon
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