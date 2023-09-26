MİT'in yayınladığı ilan dikkat çekti! Başvurular internet sayfasından erişime açıldı, koşullar belli oldu

MİT'e kariyer sayfası üzerinden sağlık personeli alımı başladı. Başvuru koşulları da belli oldu. Koşulları sağlayan vatandaşlar CV'lerini internet sayfası üzerinden paylaşarak başvurabilecek.

BİRÇOK KONTROL VE MÜLAKATTAN GEÇECEKLER

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak.

Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.