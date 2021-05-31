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  4. MİT operasyonuyla yakalan Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

MİT operasyonuyla yakalan Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

31.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

MİT operasyonuyla yakalan Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Selahaddin Gülen'in işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam edilecek.

MİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildiMİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fetullah Gülen MİT

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