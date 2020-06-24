MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada sanıklar savunmasını yaptı

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ilk savunmayı Yeniçağ Gazetesi yazarı sanık Murat Ağırel yaptı. Ağırel savunmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele eden Kemalist bir gazeteci olduğunu belirterek "Hakkımdaki suçlamalar, ne bir somut delile dayanıyor, ne de vicdana sığıyor. Olmayan suçlamalarla tam 120 gündür cezaevinde bir odada hücrede tek başıma tutuluyorum. İddianame bana göre sadece bir niyetnamedir" dedi. Libya'da şehitlerin olduğu yönünde haberlerde ve sosyal medyada binlerce kişinin paylaşım yaptığını söyleyen Ağırel, kendi yaptığı paylaşımla ilgili olarak "Kastım MİT görevlilerini ifşa etmek kastıyla değil, şehitlerimizin rütbesini belirtmektir. Amacım bunları dile getirip sadece şehitlerimizi yad etmektir" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

"CENAZEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GİZLİCE ÇEKİLMEMİŞTİR"

Odatv'de 3 Mart'ta yayınlanan haberi yapan muhabir Hülya Kılınç ise savunmasında, "MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifşa ettiğim iddiası doğru değildir. Yaptığım gazetecilik işi iddianamede gizli, gizemli, suç işlemek amacıyla yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Şehidin cenazesinde çekilen fotoğraflar gizlice çekilmemiştir. Haberde kullanılan iki fotoğraf Akhisar Belediyesi Basın Bürosu'ndan temin edilmiştir. Cenazenin vatandaşlarca taşındığını gösteren fotoğraflar haber yayınlanmadan önce sosyal medyada mevcuttu. Suç işlediğime inanmıyorum" dedi.