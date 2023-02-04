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  4. Son dakika! MİT'ten kritik operasyon... Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı

Son dakika! MİT'ten kritik operasyon... Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı

04.02.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT ve emniyet tarafından radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul’da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika! MİT'ten kritik operasyon... Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ 'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle, gözaltına alınan 15 DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SOMUT DELİL TESPİT EDİLEMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ 'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, bugün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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Anahtar Kelimeler:
MİT saldırı

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