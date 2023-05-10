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  4. Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi

Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi

10.05.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İzmir ve Aydın mitinglerini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmişti. Son durumu merak edilen İnce'yle ilgili beklenen açıklama geldi. Şu an evinde dinlendiği belirtilen İnce'nin yarınki programına devam edip etmeyeceği ise sabah saatlerinde belli olacak. İşte Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili son durum...

Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Siyasiler propagandalarına hem televiyonda hem meydanlarda devam ediyor. Seçim için son viraja girilirken gaza basan siyasiler programlarını hız kesmeden sürdürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin çalışmalarının bugün İzmir ve Aydın'da devam etmesi bekleniyordu. Ancak programlar sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Sağlık durumu merak edilen İnce'yle ilgili son bilgileri Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel Haber Global ekranlarında açıkladı.

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PARTİ SÖZCÜSÜ NE DEDİ?

Muharrem İnce'yi cep telefonunda aradığını belirten Yiğitel ulaşamadığını, bu sebeple Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüğünü belirtti. Yüksek tansiyon nedeniyle programların iptal edildiğini belirten Yiğitel, "Tansiyon düşürülmezse daha ciddi problemlere neden olabilir" dedi.

İnce'nin son durumunu açıklayan Yiğitel, şu ifadeleri kullandı;

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüm. İzmir mitingine giderken ciddi bir yüksek tansiyonu sorunu yaşamış. İzmir'den sonra Aydın'a geçecekti. Doktorlar mitinge devam etmemesi yönünde görüş bildiriyor. Çünkü yüksek tansiyon düşürülemezse daha ciddi problemlere neden olabilir. Kalp krizi riski gibi bir şey de ortaya çıkabilir. Doktorlar o yüzdend 'devam etmemeniz gerekir' diyorlar. Bu yüzden Ankara'ya döndü.Tansiyonu düşürmek için doktorlar müdahale etmişler, dil altı haplarından vermişler. Ankara'ya döndü. Evinde dinleniyor. Durumu şimdi daha iyi. Mitinglere devam edebilecek mi belli değil. Sabah bir sağlık kontrolünden daha geçecek. Kendi devam etmek istiyor. Az bir süre kaldı çünkü. Muharrem Bey devam etmek istemiş zaten ama doktorlar güçlükle ikna edebilmiş.

Bu son dönemde yaşananları da sordum. Bu tempo, yorgunluk için 'etkilemedi dersek doğru olmaz' dedi. İpek Hanım. Bu haysiyet cellatlığı, hedef alınması, kumpas işleri üzmüş onu. Zaten kendi de bir paylaşım yaptı bununla ilgili. Bir sitemi de var. Zamanında bu FETÖ'den mağduriyet yaşayanlardan neden ses çıkmıyor diye. Sonuç itibarıyla bu son yaşadıkları etkilemedi denemez. O da tetiklemiştir...

Muharrem İnce son olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;


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