HABER

"MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da 58 kişiyi "MİT'te işe alma" vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız." diyerek harç parası, sağlık raporu ve kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde vatandaşlardan yüklü miktarda para alarak dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından suç örgütünün, 58 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, kendini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan suç örgütü elebaşı O.K'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağını belirleyerek harekete geçti.

Jandarma, O.K'yi alışveriş merkezinde bir vatandaştan para alırken suçüstü yakaladı.

Suç örgütü üyesi 4 şüpheli de Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusuKaradenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu
Turkish Cargo'nun yeni rotaları Kuala Lumpur ve Ahmedabad olduTurkish Cargo'nun yeni rotaları Kuala Lumpur ve Ahmedabad oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık istanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı mit

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza!

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.