MIUI 12.5 güncellemesi alacak modellerin listesi belli oldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz gün önemli bir etkinliğe imza attı. Çinli akıllı telefon üreticisi bu etkinlikte hem yeni amiral gemisi modelini, hem de yeni mobil arayüzünü tanıttı.

Bilindiği üzere Xiaomi’nin mobil arayüzü olan MIUI ünlü bir geçmişe sahip. Çinli akıllı telefon üreticisi sorunların da 12.5 sürümüyle birlikte ortadan kalkacağına inanıyor.

İŞTE MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR

Xiaomi yetkilileri MIUI 12.5 güncellemesini ilk etapta alacak olan cihazların tam listesini de yayınladı. Dilerseniz bu listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, 10 Ultra ve Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Redmi K30, K30 5G, K30 Pro 5G, K30i 5Gv, K30S Ultra ve K30 Ultra

Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9e ve Mi CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20 ve K20 Pro

Xiaomi Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 9 5G

Xiaomi Redmi Note 7 ve Note 7 Pro

Gözleriniz listede Redmi Note 9 serisini aramış olabilir. Fakat güncelleme ilk etapta yalnızca Çin için satışa çıkan Note 9 5G modeline gelecek. Belki ilerleyen zamanlarda halihazırda ülkemizde satılmaya devam eden Note 9 serisi cihazlar için de gelebilir.

Note 7 ve Note 7 Pro varken Note 8 ve Note 8 Pro‘nun neden olmadığı ise bir başka soru işareti.

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