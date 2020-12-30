MIUI 12.5 güncellemesi alacak modellerin listesi belli oldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz gün önemli bir etkinliğe imza attı. Çinli akıllı telefon üreticisi bu etkinlikte hem yeni amiral gemisi modelini, hem de yeni mobil arayüzünü tanıttı.
Bilindiği üzere Xiaomi’nin mobil arayüzü olan MIUI ünlü bir geçmişe sahip. Çinli akıllı telefon üreticisi sorunların da 12.5 sürümüyle birlikte ortadan kalkacağına inanıyor.
Xiaomi yetkilileri MIUI 12.5 güncellemesini ilk etapta alacak olan cihazların tam listesini de yayınladı. Dilerseniz bu listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
Gözleriniz listede Redmi Note 9 serisini aramış olabilir. Fakat güncelleme ilk etapta yalnızca Çin için satışa çıkan Note 9 5G modeline gelecek. Belki ilerleyen zamanlarda halihazırda ülkemizde satılmaya devam eden Note 9 serisi cihazlar için de gelebilir.
Note 7 ve Note 7 Pro varken Note 8 ve Note 8 Pro‘nun neden olmadığı ise bir başka soru işareti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum