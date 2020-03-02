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MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Xiaomi MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonları listeledi. Xiaomi tarafından yayınlanan listede dikkat çekici modeller yer alıyor. İşte Xiaomi MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonların listesi...

MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar belli oldu

MIUI 12 ne zaman gelecek? Acaba telefonum Xiaomi MIUI 12'yi alacak mı? Xiaomi kullanıcılarının uzun zamandır sordukları bu gibi sorulara sonunda firmadan yanıt geldi. Xiaomi yaptığı resmi duyuru ile MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonları açıkladı.

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR BELLİ OLDU

Xiaomi'nin MIUI 12 güncellemesi Xiaomi telefonlara karanlık mod, yeni grafik görünümü ve yüzlerce tema desteği getirecek. Daha birçok farklı özelliğin ekleneceği MIUI 12 güncellemesi, 2020 yılının üçüncü çeyreği bitmeden dağıtılacak. Dağıtım için ilk etapta planlanan akıllı telefon sayısı ise 50'yi geçiyor. O akıllı telefonlar ise şöyle:

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ

Xiaomi Mi serisi

  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Pro
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Lite

CC serisi

  • Xiaomi CC9 Pro/ Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi CC9
  • Xiaomi CC9E/ Xiaomi Mi A3

Mix / Max serisi

  • Xiaomi Mi Mix Alpha
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2s
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi Max 2

POCO serisi

  • POCO F1
  • POCO X2

Redmi

  • Redmi K30
  • Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro
  • Redmi K20 / Mi 9T
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi 8T
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7S
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime
  • Redmi Y1 Lite
  • Redmi Y2/S2
  • Redmi Y3
  • Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite
  • Redmi Note 6
  • Redmi 6
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus
  • Redmi 5/ 5A
  • Redmi Note 4/ 4X

Xiaomi

MIUI 12 alacak Xiaomi telefonlar listesine zaman içinde yeni akıllı telefonların eklenebileceğinin altı çiziliyor. Ancak ilk etapta MIUI 12 güncellemesini alacak akıllı telefonlar yukarıda ismi yazılan Xiaomi modelleri olacak. Xiaomi 2020 yılıının üçüncü çeyreği bitmeden güncellemeleri dağıtma amacında.

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