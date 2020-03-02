MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar belli oldu

MIUI 12 ne zaman gelecek? Acaba telefonum Xiaomi MIUI 12'yi alacak mı? Xiaomi kullanıcılarının uzun zamandır sordukları bu gibi sorulara sonunda firmadan yanıt geldi. Xiaomi yaptığı resmi duyuru ile MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonları açıkladı.
Xiaomi'nin MIUI 12 güncellemesi Xiaomi telefonlara karanlık mod, yeni grafik görünümü ve yüzlerce tema desteği getirecek. Daha birçok farklı özelliğin ekleneceği MIUI 12 güncellemesi, 2020 yılının üçüncü çeyreği bitmeden dağıtılacak. Dağıtım için ilk etapta planlanan akıllı telefon sayısı ise 50'yi geçiyor. O akıllı telefonlar ise şöyle:
Xiaomi Mi serisi
CC serisi
Mix / Max serisi
POCO serisi
Redmi
MIUI 12 alacak Xiaomi telefonlar listesine zaman içinde yeni akıllı telefonların eklenebileceğinin altı çiziliyor. Ancak ilk etapta MIUI 12 güncellemesini alacak akıllı telefonlar yukarıda ismi yazılan Xiaomi modelleri olacak. Xiaomi 2020 yılıının üçüncü çeyreği bitmeden güncellemeleri dağıtma amacında.