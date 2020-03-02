MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar belli oldu

MIUI 12 ne zaman gelecek? Acaba telefonum Xiaomi MIUI 12'yi alacak mı? Xiaomi kullanıcılarının uzun zamandır sordukları bu gibi sorulara sonunda firmadan yanıt geldi. Xiaomi yaptığı resmi duyuru ile MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonları açıkladı.

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR BELLİ OLDU

Xiaomi'nin MIUI 12 güncellemesi Xiaomi telefonlara karanlık mod, yeni grafik görünümü ve yüzlerce tema desteği getirecek. Daha birçok farklı özelliğin ekleneceği MIUI 12 güncellemesi, 2020 yılının üçüncü çeyreği bitmeden dağıtılacak. Dağıtım için ilk etapta planlanan akıllı telefon sayısı ise 50'yi geçiyor. O akıllı telefonlar ise şöyle:

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ

Xiaomi Mi serisi

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Lite

CC serisi

Xiaomi CC9 Pro/ Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E/ Xiaomi Mi A3

Mix / Max serisi

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2s

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Max 2

POCO serisi

POCO F1

POCO X2

Redmi

Redmi K30

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2/S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus

Redmi 5/ 5A

Redmi Note 4/ 4X

MIUI 12 alacak Xiaomi telefonlar listesine zaman içinde yeni akıllı telefonların eklenebileceğinin altı çiziliyor. Ancak ilk etapta MIUI 12 güncellemesini alacak akıllı telefonlar yukarıda ismi yazılan Xiaomi modelleri olacak. Xiaomi 2020 yılıının üçüncü çeyreği bitmeden güncellemeleri dağıtma amacında.



