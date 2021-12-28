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MIUI 13 performans odaklı olacak

28.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, MIUI’nin gelecek sürümünün çoğunlukla akıcılık ve akıcılığa odaklanacağını iddia ediyor. Önceki sürüme kıyasla MIUI 13, sistem akıcılığında %15 ila %52 arasında bir artışa sahip olacak.

MIUI 13 performans odaklı olacak

Uygulamalar daha hızlı açılacak ve kare düşme oranı neredeyse %90 oranında azalacaktır. MIUI 13 ayrıca Focus Computing 2.0, sıvı depolama ve atomik belleğe sahip olacak ve bu da daha hızlı okuma ve yazma süreleri sağlayacak.

Ayrıca, şirketin CEO’su Lei Jun, Weibo’da, kullanıcıların MIUI 13’te hangi özelliklere sahip olmasını beklediklerini soran bir anket paylaştı. Kullanıcıların çoğu, yazılımın hatasız olmasını beklediklerini bildirdi.

Görünüşe göre Xiaomi, MIUI 13’ün kararlılığına odaklanmış durumda ve bu nedenle ankette bu tür seçenekleri listeledi. MIUI 13’ün, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro akıllı telefonlar için Android 12 işletim sisteminin en üstünde olacağı belirtilmelidir.

Son zamanlarda şirket, güncellemeyi alan ilk telefon grubunun listesini açıkladı. İlk partideki telefonlar arasında Xiaomi 11 Ultra , Xiaomi 11 , Redmi K40 Pro , K40 Pro+ ve Xiaomi 11 Youth Edition yer alıyor. İlginç bir şekilde şirket, MIUI 13’ü 2019’un Redmi Note 8’inde de test ediyor, bu da resmi güncellemeyi bir sonraki güncelleme sırasında alması da seçenekler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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