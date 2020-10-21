Miyalji (kas romatizması) nedir?

Günlük hayatta birçok insanın karşılaştığı kas ağrılarının çoğu birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir. Aşırı yüklenme ve zorlanma gibi durumlarda ortaya çıkan bu tür kas ağrıları sıkıntı oluşturmaz. Fakat uzun süren ağrıların altından ciddi sorunlar çıkabilir. Miyalji Belirtileri Aniden ortaya çıkan kas ağrıları miyaljinin habercisi olabilir. En belirgin miyalji belirtileri uzun süren kas ağrılarıdır. Ağrı ile beraber kramplar, kasılmalar ve hareket kısıtlılığı da ortaya çıkar. Yoğun bir şekilde hissedilen kas yorgunluğu dinlenme ile geçmiyorsa altından miyalji sorunu çıkabilir. Kronik yorgunluk olarak düşünülen kas yorgunluğu çoğunlukla bu hastalığın habercisidir. Zaman zaman kas tutulmaları ve bölgesel hassasiyet de oluşmaktadır. Ayrıca burkulma, incinme gibi küçük çaplı sakatlıklar sonucu orada adele zedenlenmesi de oluşur. Bu küçük sakatlıklar doğru tedavi edilmezse miyaljiye yol açabilir. Miyalji Tedavileri Miyalji hastalığı diğer adıyla kas romatizması çoğu insanın ilk dönemlerde farkına varmadıkları bir hastalıktır. “Miyalji hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?” soruları bu hastalığın teşhisi konduktan sonra araştırılmaya başlanır. Hastaların çoğu uzun süren kas ağrılarını olağan ağrı olarak yorumlayıp, kendi yöntemleriyle iyileştirme çalışarak doktora gitmeyi erteler. Bu nedenle teşhis konulması gecikir. Aslında miyalji tedavi edilebilen, tanısı ve tedavisi zor olmayan bir hastalıktır.Basit birkaç tetkikle tanı konarak tedavi hemen başlatılır. Fazla dikkate alınmayıp geciktirildiğinde geçmeyen hatta daha da çoğalan ağrılar yaşam kalitesini düşürür. Haliyle iyileşme süreci de uzar.

İlaç Tedavisi Kaslarda meydana gelen ağrılar günlük yaşamı olumsuz etkiler. Bu sebepten ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanıldığında belli süreliğine ağrı kesilir. Bir süre sonra ağrı tekrar gelir ve ilaçlar yetersiz kalabilir. Öncelikle ağrıya sebep olan sorun tespit edilmelidir. Miyaljiye sebep bir bakteri var ise doktorun uygun göreceği antibiyotik tedavisi başlatılır. Altta yatan bir problem yok edilmez ise kulanılacak tüm ilaçlar var olan sorunun sadece üstünü kapatmış olur. Öncelikle doğru teşhis için alanında uzman bir doktor kontrolünden geçilmelidir. İlaç kullanımı kulaktan dolma bilgilere dayanarak değil mutlaka doktor gözetiminde olmalıdır. Sıcak ve Soğuk Uygulama Bu uygulama kaslardaki ağrıda hafifleme ve kasılan kaslarda gevşemeye yardımcı olur. Ağrılı bölgeye sıcak su torbası, ısıtılmış havlu ya da buz torbası koymak rahatlama hissi ile birlikte bir nebze ağrının da azalması sağlar. Soğuk uygulamada buz küpleri ya da buz torbası bir havluya sarılarak o bölgeye uygulanmalıdır. Aksi durumda yani buzun direkt uygulanması halinde buz yanıkları oluşabilir. Altını çizerek belirtmek gerekirse bu uygulamalar da uzman doktor tavsiyesi ile yapılmalıdır. Çünkü yanlış uygulamalar o bölgede ödem oluşmasına ya da var olan ödemin çoğalmasına sebep olabilir. Yani sıcak uygulanması gereken bölgeye buz torbası ile soğuk uygulaması yapılırsa sorun daha ciddi boyuta ulaşır. Ayrıca azalması beklenen ağrılarında şiddeti daha da artar.

Fizik Tedavi Doktorların miyaljide hızlı iyileşme yöntemi olarak gördükleri ve tedavi paketine çoğunlukla ekledikleri diğer bir tedavi yöntemi ise fizik tedavidir. Miyalji tedavisi içinde fizik tedavi uygulamaları da önemli bir yere sahiptir. Bu yöntem kaslardaki ağrıyı kesmekle birlikte iyileşme sürecini de hızlandırır. Oluşan hastalığın kaynağından çözülmesi için bu uygulama destek tedavi rolünü üstlenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarınca uygulanan elektroterapi, nöralterapi, manipilasyon ve ozon tedavisi gibi tedavilerle miyalji tamamen ortadan kaldırmasada tedavide önemli bir yere sahiptir. Bu uygulama ile kaslar beslenir, sağlık ve güç kazanır. Yılın belli zamanlarında yinelenen seanslar adele sistemine destek olur. Yine uzman tarafından belirlenecek egzersizler de iyileşme sürecini hızlandırır. Hemen hemen her uzmanın miyalji reçetesi dahilinde egzersizlere yer verirler. Sorunlu bölgeye uygun egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda bu egzersizler kasların baskı ve zorlama olmadan düzenli çalışmasını sağlar.