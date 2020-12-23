Miyokardit nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Peki miyokardit nedir? Miyokardit hastalığı gerek genetik gerekse de çevresel faktörler nedeniyle meydana gelebilir. Hastalık, Cocsackie ve Adenovirus gibi virüslerin vücuda girmesinin ardından kalbe ulaşarak çoğalması ve kalp hücrelerine zarar vermesi ile oluşur. Kalp hücrelerine zarar vermesi de kalıcı hasara sebep olabilir. Virüslerin yanı sıra çeşitli ilaçlar ve solunum veya deri yoluyla vücuda giren zehirli maddeler de kalp zarı ve kas yapısının olumsuz etkilenmesine neden olur. Karşılaşma İhtimalimiz Olan Miyokardit Türleri Kritik hastalıklara yol açan miyokardit rahatsızlığı, vücuda giren virüse ve oluşturduğu etkilere göre çeşitlilik gösterir. Kas iltihaplanması durumuna çeşitli virüsler ve bakteriler neden olur. Örneğin çeşitli virüslerin yol açtığı enfeksiyon şeklinde ortaya çıkan kalp kası iltihaplanması, kalp yetmezliğine yol açabilir. Viral Miyokardit hastalığına ise hepatit virüsü, çocuk felci, sarı humma, solunum yolu rahatsızlıkları ve kuduz gibi hastalıklar neden olur. Bakteriyel Miyokardit rahatsızlığı, adından da anlaşıldığı gibi çeşitli bakterilerin vücuda girmesi ile oluşan rahatsızlıktır. Örneğin menenjit hastalığı taşıyan ve çok tehlikeli olan (meningokok), besin zehirlenmesi ile vücuda girip bağırsaklara yerleşen (clostridia) ve cinsel yolla bulaşan bakterinin (spiroket) yanı sıra hayvanlardan insanlara bulaşan bakteriler de (bruselloz, melioidosis ve psittakoz) miyokardit nedenleri arasında yer alır.

Bakteriyel, viral ve enfeksiyon miyokardit çeşitlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminden kaynaklanan ve dış etkenler (radyasyon ve ilaç gibi) nedeniyle meydana gelen kalp kası iltihaplanması sorunu da yaşanabilir. Miyokardit Hastalığını Nasıl Fark Edebiliriz? Miyokardit belirtileri, kalp krizine kadar ulaşmadan gerekli müdahalenin yapılması açısından önem taşır. Kalp kası iltihaplanması, ağırlıklı olarak göğüs bölgesinde başlayan ağrı ve kalp atış düzenindeki sorunlar ile kendini gösterir. Örneğin; yetişkinler ve ergenlerde çok zorlayıcı egzersizler yapılmamasına rağmen kalp zarının olumsuz etkilenmesine bağlı olarak göğüs ağrısı görülebilir. Çocuklarda ise halsizlik ve beslenme sorunu şeklinde ortaya çıkar. Ayrıca kalp yetmezliğine kadar ilerleme ihtimali olan Ventriküler ritim bozukluğu da yaşanabilir. Ritm bozukluğu da hastalık teşhisinin konulmasında önemli rol oynar. Ritim sorunu; -Çok yavaş veya hızlı kalp atışı,

-Göğüs bölümünde hissedilen çarpıntı,

-Nefes darlığı,

-Baş dönmesi şeklinde kendini gösterir. Bacak ve kollarda yaşanan şişlik veya uyuşukluk da kalp rahatsızlığının sinyalleri olabilir. O nedenle bu tarz belirtilere karşı duyarlı olarak bir uzmana görünmek, ilerleyen süreçte daha kritik sorunların yaşanmaması açısından oldukça önemlidir.

Miyokardit Hastalığını Ortaya Çıkarma Yöntemleri Miyokardit hastalığı belirtilerinin olduğu kadar teşhis için kullanılan yöntemler de tedavi açısından önem taşır. Belirtiler göz önüne alınarak kalp ritimlerini gözlemlemek için EKG ve Holter monitörü, kalp yetmezliğine sebep olan sıvıya bakmak için göğüs röntgeni, kalbin yapısını detaylı incelemek için MR ve enfeksiyon tespiti için laboratuvarda kan testi yapılır. Kalp kasında bir sorun olması nedeniyle göğüs ağrısı problemi ile gelen hastaya, kan ve biyopsi testleri ile teşhis yapılabilir. Ayrıca, Kardiyak Manyetik Rezonans görüntüleme işlemi ile kalp kasının doku genişlemesi veya ödemi görülebilir. Miyokardit Hastalığından Nasıl Kurtulabiliriz? Miyokardit hastalığının belirtileri değerlendirilerek ve çeşitli yöntemler kullanılarak teşhis yapıldıktan sonra en önemli aşama olan tedavi sürecine geçilir. Hastalığın tedavi süreci kalp kasında yaşanan sorun veya kalp zarında sıvı birikimi olan kişilerin için daha kritiktir. Hastalığın durumuna göre, uzman kişiler tarafından verilen reçete ile kullanılan iltihap önleyen ilaçlar, damar yoluyla heterodimerik proteinlerden oluşan antikor (immunoglobulin), virüsler ile savaşan interferon alfa ve akut reddini tersine çevirme işlemi için kullanılan OKT3 tedavisi uygulanabilir. Eğer hastalık erken döneminde teşhis edilirse, evde dinlenme şeklinde miyokardit tedavi yöntemi uygulanır. Kalp yetmezliği gibi kritik durumlarda ise ilaç tedavisi, stent takma ve bypass gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.