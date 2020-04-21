Miyom, 35 yaş üstü her 5 kadından birinin sorunu!

Uzmanlar kadınlarda pelviste en sık görülen tümörlerin başında yer alan miyomların özellikle yaşla birlikte artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Kadın üreme sağlığı açısından önemli bir sorun olan miyomların, 35 yaş üstü her 5 kadından birinin sorunu olduğu ifade ediliyor.

Şiddetli ağrı, adet düzensizlikleri, sık idrara çıkma, kabızlık, pelvik ağrı, ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren miyomlar, ortaya çıkardıkları sıkıntıların yanı sıra infertiliteye kadar varabilen sorunlar yaratması açısından da önem taşıyor. Bu kadar sık görülmesine karşın miyomların bazen hiç belirti vermediğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, özellikle hamilelik döneminde bazı işaretlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Miyomların hamilelik sırasında artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebildiğini belirten Prof. Dr. Attar, “Yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında gebelik döneminde yüzde 1,6 ila 10,7 oranında görülebildiği belirlenen miyomların gebelik üzerine etkileri gebeliğin hangi haftasında tespit edildiğine, miyomların yerine ve boyuta bağlı olarak değişiyor. Hiç bir şikâyet yapmayabilecekleri gibi ağrı, kanama ve pelviste basınç hissi gibi şikâyetlere neden olabiliyor. Kimi zaman düşüğe ve erken doğuma da yol açabiliyor. Doğum kanalını tıkayarak vajinal doğumu engelleyebildiği gibi bazen de doğum sonrası kanamaya neden olabiliyor. Erken adet görme, kırmızı et tüketimi, alkol kullanma, D vitamini eksikliği, yaş, ailede miyom öyküsü ve hipertansiyon risk faktörleri arasında yer alıyor.” dedi.