KADIN

Miyom kısırlığa neden olur mu?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, miyomların kısırlığa etkisini kaleme aldı.

Miyom kısırlığa neden olur mu?

Rahim ya da rahim ağzı dokusunda meydana gelen anormal kas dokusu büyümelerine miyom adı verilmektedir. Miyom kadınlarda oldukça sık karşılaşılan bir olgudur. Rahimde yer alan miyometrium isimli kasların aşırı derece büyümesiyle ortaya çıkan bu durumda genellikle birden fazla miyoma rastlanmaktadır. Miyom oluşumu gözlendiğinde akla ilk akla gelen şey kısırlık yapıp yapmadığıdır. Tüm miyom oluşumları kısırlığa neden olmasa da meydana geldiği yere ve büyüklüğe göre gebe kalmaya engel teşkil edebilmektedir. Miyomların belirtileri de meydana geldikleri yere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle miyom belirtileri yaşayan kadınların vakit kaybetmeden bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Birincil derecede akrabalarında miyom olan kişilerde miyom görülme riski oldukça yüksektir.

Miyom ile Kısırlığın İlişkisi

Miyomlar büyüme yerine göre kısırlığa neden olabilmektedir. Subseröz adı verilen, rahmin dış kısmına doğru büyüyen miyomlar herhangi bir şekilde kadınların üreme sistemine zarar vermemektedir. Ancak submüköz adı verilen miyomlar rahmin iç kısmındaki boşluğa doğru büyümektedir ve bu nedenle kısırlığa neden olmaktadır. Bu miyomlar gebeliğin olduğu rahim iç kısmını doldurmaktadır. Her ne kadar %100 kısırlık meydana geldiği söylenemese de gebe kalma şansını önemli ölçüde düşürmektedir. Rahim duvarının içerisinde büyüyen ancak herhangi bir şekilde içeriye ya da dışarıya doğru büyüme göstermeyen miyomlar ise ancak 5 cm ve üzeri boyutlara ulaştığında gebelik şansını olumsuz yönde etkilemektedir.

Miyom Belirtileri

Miyom oluşumu genel olarak aynı belirtileri göstermektedir. Ancak oluşum yerine göre bu belirtiler ufak da olsa farklılık gösterebilmektedir. Miyomlar genel olarak adet döneminde aşırı kanama meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu kanamalar adet dönemlerinden sonra da görülmektedir. Cinsel ilişkide zorlanma ve aşırı ağrı, bel bölgesinde ağrı, sık sık idrara çıkma isteği, karın veya rahim bölgesinde şişkinlikler miyomların sık karşılaşılan belirtileridir. Nadir olarak miyomlar bağırsaklar üzerinde basınç yapmaktadır. Bu durumlarda kabızlık da meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ise miyomlar herhangi bir belirti göstermeden oluşmaktadır. Bu nedenle rutin jinekoloji muayenelerinde rastlantısal olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle üreme çağındaki kadınların düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırması önerilmektedir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com

Instagram: /drtanerusta

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak
Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınızPed deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miyom belirtileri miyom kısırlık ilişkisi

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

Moda Haftasına damga vuran transparan

Moda Haftasına damga vuran transparan

Güneş terazi ve merkür terazi! Farklı görüşlere saygı, uyum ve işbirliği

Güneş terazi ve merkür terazi! Farklı görüşlere saygı, uyum ve işbirliği

İlişkinin başında yapılan 10 epik hata

İlişkinin başında yapılan 10 epik hata

İlginizi Çekebilir

Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak

Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak

Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Cinsel ilişkiye girmeyin

Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Cinsel ilişkiye girmeyin

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genital siğilleri hafife almayın! Kanserin habercisi olabilir!

Genital siğilleri hafife almayın! Kanserin habercisi olabilir!

Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak

Tamponlar dolduğunda artık çığlık atacak

Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Tüp bebek başarısızlığının nedeni sperm kaynaklı olabilir

Tüp bebek başarısızlığının nedeni sperm kaynaklı olabilir

Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor

Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.