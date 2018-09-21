Miyom kısırlığa neden olur mu?

Rahim ya da rahim ağzı dokusunda meydana gelen anormal kas dokusu büyümelerine miyom adı verilmektedir. Miyom kadınlarda oldukça sık karşılaşılan bir olgudur. Rahimde yer alan miyometrium isimli kasların aşırı derece büyümesiyle ortaya çıkan bu durumda genellikle birden fazla miyoma rastlanmaktadır. Miyom oluşumu gözlendiğinde akla ilk akla gelen şey kısırlık yapıp yapmadığıdır. Tüm miyom oluşumları kısırlığa neden olmasa da meydana geldiği yere ve büyüklüğe göre gebe kalmaya engel teşkil edebilmektedir. Miyomların belirtileri de meydana geldikleri yere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle miyom belirtileri yaşayan kadınların vakit kaybetmeden bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Birincil derecede akrabalarında miyom olan kişilerde miyom görülme riski oldukça yüksektir.

Miyom ile Kısırlığın İlişkisi

Miyomlar büyüme yerine göre kısırlığa neden olabilmektedir. Subseröz adı verilen, rahmin dış kısmına doğru büyüyen miyomlar herhangi bir şekilde kadınların üreme sistemine zarar vermemektedir. Ancak submüköz adı verilen miyomlar rahmin iç kısmındaki boşluğa doğru büyümektedir ve bu nedenle kısırlığa neden olmaktadır. Bu miyomlar gebeliğin olduğu rahim iç kısmını doldurmaktadır. Her ne kadar %100 kısırlık meydana geldiği söylenemese de gebe kalma şansını önemli ölçüde düşürmektedir. Rahim duvarının içerisinde büyüyen ancak herhangi bir şekilde içeriye ya da dışarıya doğru büyüme göstermeyen miyomlar ise ancak 5 cm ve üzeri boyutlara ulaştığında gebelik şansını olumsuz yönde etkilemektedir.