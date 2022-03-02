Miyoma karşı önlemini al! Kansere neden olabiliyor...

Miyom kadınların doğurganlık döneminde sıklıkla karşılaşılan tümörlerdir. Doğurganlık çağındaki kadınların hemen hemen %50’sinde miyom görülmektedir. Miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanmaktadır. Miyomun belirtileri genellikle anlaşılabilirdir. Miyom nadir de olsa kansere neden olabilmektedir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, miyom ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

MİYOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle zararsız olan miyomlar, tedaviye ihtiyaç duymadan takip edilebilir. Boyutuna, sayısına ve yerleşim yerlerine göre her kadında farklı etkiler gösteren miyom varlığı durumunda görülen en yaygın şikayetler;

Aşırı âdet kanaması ve uzun süren adet dönemleri

Karın bölgesinde ağrı, basınç, baskı hissi

Sık sık idrara çıkma

Kabızlık ve sindirim sorunları

Sırt ağrısı veya bacak ağrıları

Kısırlık veya tekrarlayan düşük yapma

MİYOM TEDAVİSİ NEDİR?

Miyom için; ilaç, ameliyat, rahim damarı embolizasyonu gibi çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. İlaçlı tedavide esas hedef, hastanın yaşadığı şikayetleri ortadan kaldırmaktır. Antieinflamatuar ilaçlar, doğum kontrol hapı, yama, implant, hormonlu spiral ve geçici menopoz sağlayan GnRH analogları ilaç seçeneklerinden bazılarıdır.

AMELİYAT İLAÇTAN DAHA ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Biz uzmanlar, önemli şikayetlere yol açan miyom nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan hastalara ilaçtansa ameliyat önerisinde bulunuyoruz. Çünkü bu ameliyat sayesinde miyomun tamamı var olduğu bölgeden çıkarılır. Yani ilaçlı tedaviden daha etkin bir yöntemdir. Miyomun çıkarıldığı bu ameliyatı “myomektomi” olarak adlandırıyoruz. Ameliyatı kapalı (laparoskopik veya robotik) veya açık olarak gerçekleştiriyoruz.

FARKLI MİYOM TEDAVİLERİ VARDIR

Miyom yöntemlerinden biri de, girişimsel bir seçenek olan, uterin arter (rahim damarı) embolizasyonudur. Burada miyomları besleyen damarların tıkanması, böylece miyoma giden kan desteğinin blokaja uğraması ve haftalar içerisinde miyom boyutlarının küçülmesi hedeflenir.



