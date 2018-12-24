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MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan 3 bin adet MPT-55'in, TSK'ye teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmek üzere 3 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, fabrikadaki törende yaptığı konuşmada, çok yoğun bir çalışma yılını geride bıraktıklarını söyledi.

MKEK'in gururu silahların sevkiyatını gerçekleştireceklerini belirten Ocakcıoğlu, şöyle konuştu:

"Silah fabrikasının tarihinde hiç olmayan sevkiyatları gerçekleştirdik. Bugün 3 bin MPT-55 ve yedek parça sevkiyatı yapacağız. Daha önceden 56 bin 396 olan sevkiyatımıza bu 3 bini de ekledik. Toplamda 59 bin 396 silahın sevkiyatını gerçekleştirmiş olduk. Hala ambarımızda 4 bin 200 silahımız var. Bu silahlarımızın sevkiyatı 2019'a kaldı. Fabrikamızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu tempoyu daha ileriye taşımamız daha güzel ve kaliteli silahlar yapmamız silah fabrikamızın ayakta durmasını sağlayacaktır. Buradan üretimler çıktıkça özel sektöre verilmek istenen bazı silahların da burada kalacağı kesindir."

Konuşmanın ardından MPT-55 ile gösteri atışları yapıldı.

Daha sonra 4 tır dolusu MPT-55, TSK'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu MPT-55 sevkiyat

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