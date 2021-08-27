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MNG Kargo'ya siber saldırı! Müşteri bilgileri sızdırıldı

27.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MNG Kargo, kuruma yönelik siber saldırı sonucunda bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

MNG Kargo'ya siber saldırı! Müşteri bilgileri sızdırıldı

MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) dün yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirilmesi sonucunda kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

SIZMA 23 AĞUSTOS'TA TESPİT EDİLDİ

Bildirimde, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının ise belirlenemediği kaydedildi.

"SİSTEM KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, "İhlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü" belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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