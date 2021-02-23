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Mobil bankacılık üzerinden vatandaşın hesaplarını boşaltan 35 kişi tutuklandı

23.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli üç ilde yapılan operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddiasıyla yakalanan 43 kişiden 35’inin tutuklandığı bildirildi.Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Gaziantep ve Manisa’da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden kişilerin hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 43’ü yakalanmıştı.

İstanbul merkezli üç ilde yapılan operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddiasıyla yakalanan 43 kişiden 35’inin tutuklandığı bildirildi.
Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Gaziantep ve Manisa’da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden kişilerin hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 43’ü yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir şebekenin, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttıkları tespit edilmiş, 44 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 753 bin 859 lira boşalttıkları tespit edilmişti. Kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddiasıyla yakalanan 43 kişinin emniyetteki sorguları dün sona erdi. Yakalanan şüphelilerden F.Y.’ye Savcılık talimatı doğrultusunda “Ev Hapsi” kararı uygulanırken, geri kalan diğer 42 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlara sevk edilirken şüphelilerden 7’si ‘Adli Kontrol Hükümleri’ uygulanarak salıverildi. Siber dolandırıcılık suçuna karışan zanlılardan 35 kişinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

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