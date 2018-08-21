Mobil işlemciler artık kendini Intel’le kıyaslıyor

Bu yılın başında Cortex-A76 ile birlikte performans konusunda bir adım daha atlayan ARM mimarisi, dikkat çekici gelişimini ilerleyen dönemde de şüphesiz sürdürecek. Bu bağlamda gelecek yılın planları yayınlandı ve görünüşe göre mobil işlemciler çok daha iddialı geliyor!
Bu sene Cortex-A76 çekirdekleri 10nm ve 7nm’lik tasarımlarla karşımıza çıkıyor. 2019’un Deimos kod adıyla geliştirilen çekirdek tasarımı da yine 7nm’lik üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte %15’lik bir performans artışı bekleniyor.
2020’nin tasarımı “Herkül” ise artık 5nm seviyesini görecek. Bununla birlikte %10’luk bir artış daha bizi bekliyor olacak. Bununla birlikte 16nm’lik Cortex-A73’e%250 civarında fark atacak. Ancak tüm bunlar için en az 1.5-2 yıldan bahsettiğimizi hatırlatalım.
Yeni teknolojilerin eski nesillere atacağı farklardan sonra artık Intel’le karşılaştırma vakti geldi. Görünüşe göre ARM mimarisi artık masaüstü mimarisiyle karşılaştırılmaktan çekinmiyor. Aşağıdaki tablo da bunun bir ispatı.
Karşılaştırılan işlemci, Intel’in 7. nesil i5 serisinin taşınabilirliğe önem veren U ailesinden; 7300U. Sizin de göreceğiniz üzere ARM, önümüzdeki yıllarda U ailesiyle önemli bir rekabet içerisine girecek.
Elbette 7300U, 2016 yılında duyuruldu ve 9. nesil de neredeyse duyurulacak. Dolayısıyla Intel de yerinde saymıyor. 2020 yılında 7300U, eski bir işlemci olarak kabul edilecek.
1978 yılından bu yana benzer temeller üzerinde durarak hayatımızda yer alan masaüstü mimarisi, hala asıl güçlü üyeleriyle her mobil işlemcinin katlarca fazla gücüne sahip. ARM’ın Intel’le kapışması en azından birkaç yıl daha, mobil odaklı işlemciler boyutunda geçecek. Fakat daha da sonraki dönemde hedefler de değişebilir. ARM, masaüstü bilgisayarların hepsine yer alacak yepyeni bir teknoloji olabilecek mi?
Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum