Mobil işlemciler artık kendini Intel’le kıyaslıyor

Bu yılın başında Cortex-A76 ile birlikte performans konusunda bir adım daha atlayan ARM mimarisi, dikkat çekici gelişimini ilerleyen dönemde de şüphesiz sürdürecek. Bu bağlamda gelecek yılın planları yayınlandı ve görünüşe göre mobil işlemciler çok daha iddialı geliyor!

Bu sene Cortex-A76 çekirdekleri 10nm ve 7nm’lik tasarımlarla karşımıza çıkıyor. 2019’un Deimos kod adıyla geliştirilen çekirdek tasarımı da yine 7nm’lik üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte %15’lik bir performans artışı bekleniyor.

2020’nin tasarımı “Herkül” ise artık 5nm seviyesini görecek. Bununla birlikte %10’luk bir artış daha bizi bekliyor olacak. Bununla birlikte 16nm’lik Cortex-A73’e%250 civarında fark atacak. Ancak tüm bunlar için en az 1.5-2 yıldan bahsettiğimizi hatırlatalım.

Yeni teknolojilerin eski nesillere atacağı farklardan sonra artık Intel’le karşılaştırma vakti geldi. Görünüşe göre ARM mimarisi artık masaüstü mimarisiyle karşılaştırılmaktan çekinmiyor. Aşağıdaki tablo da bunun bir ispatı.

Karşılaştırılan işlemci, Intel’in 7. nesil i5 serisinin taşınabilirliğe önem veren U ailesinden; 7300U. Sizin de göreceğiniz üzere ARM, önümüzdeki yıllarda U ailesiyle önemli bir rekabet içerisine girecek.