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Moda anlayışın hangi ünlüyle benzer?

19.02.2025 14:24
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Moda sadece kıyafet seçmek değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri! Peki tarzın hangi ünlüyle benziyor? Merak ettik ve bunun için keyifli bir test hazırladık!

Moda anlayışın hangi ünlüyle benzer?

Testi çözelim ve kim olduğunu öğrenelim!

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Söyle bakalım, senin için "iyi giyinmek" ne demek?

Söyle bakalım, senin için "iyi giyinmek" ne demek?
Sana ne yakışıyorsa onu giyinmek demek.
Giydiğin kıyafetin her neyse, içinde rahat olabilmek demek.
Modaya uygun giyinmek ve modern görünmek demek.
Temiz ve sakin görünmek demek.
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Moda trendlerini takip ettiğin sosyal medya hesapları var mı?

Moda trendlerini takip ettiğin sosyal medya hesapları var mı?
Eveeeet, sık sık takip ederim.
Yani pek takip etmem ama arada bakarım.
Takip etmeme gerek yok, ben zaten bir moda öncüsüyüm!
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Başkasının dolabından giyinir misin?

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Bir restorantta oturduğunu varsayalım. Yan masada, uzun zamandır aradığın ama bir türlü bulamadığın ceketi birinin giydiğini gördün. Nereden aldığını gidip sorar mısın?

Bir restorantta oturduğunu varsayalım. Yan masada, uzun zamandır aradığın ama bir türlü bulamadığın ceketi birinin giydiğini gördün. Nereden aldığını gidip sorar mısın?
Hemen gider sorarım ve hatta arkadaş bile olurum!
Önce biraz düşünürüm ya. Ama kesin sorarım.
Sormam muhtemelen. Utanırım.
Biri benden önce alıp giyindiyse ben almam ya.
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Dolabında bir blazer ceketten kaç renk var? Aramızda kalacak!

Dolabında bir blazer ceketten kaç renk var? Aramızda kalacak!
Blazer ceketim yok desem?
1-2 tane ceketim var.
Sadece siyah var.
Aynı modelden 3 farklı renk var.
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Devam edelim! Sana en çekici gelen giyinme odasını seçer misin?

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Şu moda akımlarından daha önce hangisine ayak uydurdun diye sorsak?

Şu moda akımlarından daha önce hangisine ayak uydurdun diye sorsak?
Minimalist
Bohem
Vintage
Avangart
Hipster
Gothic
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Son sorudayız! Dışarı çıkacağın zaman hazırlanma süren genellikle ne kadar oluyor?

Son sorudayız! Dışarı çıkacağın zaman hazırlanma süren genellikle ne kadar oluyor?
Yarım saatimi almaz.
20 dakika diyebilirim.
1 saatim dolabın karşısında geçer.
Siz 2 saat hesaplayın, ben 3 saat diyeyim.
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Anahtar Kelimeler:
moda
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