Moda anlayışın hangi ünlüyle benzer?

Testi çözelim ve kim olduğunu öğrenelim!

1/8 Söyle bakalım, senin için "iyi giyinmek" ne demek? Sana ne yakışıyorsa onu giyinmek demek. Giydiğin kıyafetin her neyse, içinde rahat olabilmek demek. Modaya uygun giyinmek ve modern görünmek demek. Temiz ve sakin görünmek demek.

2/8 Moda trendlerini takip ettiğin sosyal medya hesapları var mı? Eveeeet, sık sık takip ederim. Yani pek takip etmem ama arada bakarım. Takip etmeme gerek yok, ben zaten bir moda öncüsüyüm!

3/8 Başkasının dolabından giyinir misin?

4/8 Bir restorantta oturduğunu varsayalım. Yan masada, uzun zamandır aradığın ama bir türlü bulamadığın ceketi birinin giydiğini gördün. Nereden aldığını gidip sorar mısın? Hemen gider sorarım ve hatta arkadaş bile olurum! Önce biraz düşünürüm ya. Ama kesin sorarım. Sormam muhtemelen. Utanırım. Biri benden önce alıp giyindiyse ben almam ya.

5/8 Dolabında bir blazer ceketten kaç renk var? Aramızda kalacak! Blazer ceketim yok desem? 1-2 tane ceketim var. Sadece siyah var. Aynı modelden 3 farklı renk var.

6/8 Devam edelim! Sana en çekici gelen giyinme odasını seçer misin?

7/8 Şu moda akımlarından daha önce hangisine ayak uydurdun diye sorsak? Minimalist Bohem Vintage Avangart Hipster Gothic