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Moda devi Ralph Lauren'den 6 bin TL'ye 'boya lekeli' tulum!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerikan moda devi Ralph Lauren'in boya lekeli tulum satması sosyal medya kullanıcılarının gündem konusuydu. Söz konusu tulumu almak içinse 6 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Moda devi Ralph Lauren'den 6 bin TL'ye 'boya lekeli' tulum!

Gucci'nin erkekler için elbise satmasının ardından şimdi de başka bir moda devi sosyal medyanın gündemi oldu.

Ralph Lauren'in boya lekeli ve diz kısımları kirli olan tulumu 620 sterlinden (6 bin 322 TL) satışa çıkarıldı.

Söz konusu tulum için sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle:

'Haydi ressamlar ve dekoratörler, kitinizi e-bay'da satıp servet kazanın. Harika!'

'Görünür bir etiket yoksa, satın alabileceğiniz bir şeye 620 sterlin ödeyecek kadar aptal olduğunuzu nereden bilecekler? Yıllardır kullandığım setle aynı görünüyorlar.'

'Geçen yıl bir hayır kurumundan 10 sterline boyasız bir çift aldım.'

Tulumun açıklama kısmında, 'Japon pamuklu satenden yapılmış Ralph Lauren mavi tulumun dizlerinde de aşınma izleri var ancak yararlı bir şekilde yardımcı cepler var' açıklaması yer alıyor.

GUCCİ DE ÇİM LEKELİ PANTOLONLA GÜNDEM OLMUŞTU

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Ralph Lauren bunu yapan ilk moda devi değil. Geçtiğimiz aylarda Gucci de benzer bir tasarımla gündeme gelmişti. İkonik İtalyan markası çim lekeli kot pantolonu satışa sunarak gündem olmuştu. Gelen yorumlardan biri de şöyleydi: 'Çoğumuz bir parkta eğlenirken bu lekeleri bedavaya alırken, Gucci insanların937 sterlin 9 bin TL ödemesini istiyor.

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