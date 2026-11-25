Yay burcundaki Güneş'in İkizler burcundaki Uranüs ile karşıt açı oluşturması, astrolojik açıdan değişim ve yenilenme temalarını ön plana çıkarıyor. Uzun süredir çözülemeyen sorunlarla yüzleşmek ve geçmişin yüklerinden kurtulmak için yeni bir dönem başlıyor.

Özellikle üç burç, hayatında neleri geride bırakması gerektiğini daha net görebilir. Olumsuzlukların yerini umuda ve mutluluğa bırakacağı bu süreçte önemli gelişmeler yaşanabilir.

KOÇ BURCU

Son zamanlarda bazı şeylerin neden yolunda gitmediğini sorguluyor olabilirsiniz. Ancak bu ruh hali uzun sürmeyecek. Yay burcundaki Güneş'in İkizler burcundaki Uranüs ile karşıt açı oluşturması, istediğiniz şeylere ulaşmak için zaman zaman küçük fedakarlıklar yapmanız gerektiğini anlamanızı sağlayabilir. Üstelik bu fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey olmayacak. Hayatınızdaki büyük dönüşümün önünü açacağını bildiğiniz için değişime gönüllü olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bazen neler başarabileceğinizi görmek için geri çekilip hayatınıza daha geniş bir açıdan bakmanız gerekir. Son zamanlarda hedeflerinizi küçük tutmuş olabilirsiniz ancak bu durum sizin doğanıza pek uygun değil. Güneş-Uranüs karşıtlığıyla birlikte hayatı dolu dolu yaşama isteğiniz yeniden güçlenebilir. Ancak öncelikle bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini belirlemeniz gerekiyor.

Astrolojide ani değişimlerle ilişkilendirilen Uranüs'ün etkisiyle aceleci davranmak isteyebilirsiniz. Fakat istediğiniz sonuçları elde etmek için iyi bir plan yapmanız büyük önem taşıyor.

OĞLAK BURCU

25 Kasım Çarşamba günü Oğlak burçları için güzel gelişmelerin habercisi olabilir. Uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başladığınızı hissedebilirsiniz. Kasım ayının son günlerinde gerçekleşen Güneş-Uranüs karşıtlığı, hedeflerinize ulaşmaya ne kadar yaklaştığınızı fark etmenizi sağlayabilir. Artık yapmanız gereken tek şey, başladığınız işi tamamlamak.

Harekete geçmekten çekinmeyen Oğlaklar için dönüşüm, büyük planın önemli bir parçası. Hem kendinizde hem de çevrenizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz ve bunu başarabileceğinize inanıyorsunuz.