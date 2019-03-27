Moda dünyasında farkındalık yaratmak için 2 ay boyunca aynı kıyafeti giydi

Adı Marina Testino. O bir model, aynı zamanda iş kadını ve hepsinden önemlisi, çevre ve sürdürülebilirliğin farkında olan bir kadın .

Marina ne giyeceğinden şüphe duymaktan yoruldu ve bir deney yaptı.

2 ay boyunca aynı kırmızı elbiseyi giyip giyemeyeceğini merak etti.

Deney başlamıştı. Marina ne giyeceğini her zaman biliyordu.

Kız çok parlak bir renk seçmişti çünkü projeye daha fazla insan çekmek istiyordu.

İnsanların bilinçli tüketim hakkında düşünmelerini istedi.

Deney onun günlük kıyafet seçimlerinden kaçmasına izin verdi.

Elbette kıyafetini sık sık yıkadı.

Kız her gün kendi fotoğrafını çekti ve kıyafetinin her olaya uygun olduğundan emin oldu.

Kırmızı elbisesiyle partilerde harika görünüyordu.

Aynı zamanda günlük giysi olarak da kullanabiliyordu.

İşteyken...

Dinlenirken

Marina eleştirileceğini düşündü. Marina eleştirileceğini düşünüyordu ancak insanlar ne giydiğini önemsemiyordu bile.

Deneyinin sonunda kız elbisesine yeni bir şeyler eklemeye karar verdi.

Ancak bu 2 ay, kendisine ve takipçilerine nicelik değil gerçekten önemli olanın kalite olduğunu gösterdi.

Çok sayıda ucuz elbise almak yerine, yıllarca giymek istediğiniz 1 tane satın almak daha iyidir.



