Moda trendini ateşledi! Ünlüler artık elektrik mavisi giyiyor

Cesur mavi lateks elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çeken ünlü yıldız Chloe Ferry, farkında olmadan bir moda trendini de başlatmış oldu.

O zamandan beri, birçok ünlü benzer tonlarda kıyafetler giyerek bu moda rengin izinden gitmeye başladı.

İŞTE MAVİ RENGİN TONLARIYLA BOY GÖSTEREN ÜNLÜLER

Jesy Nelson, mavi sütyen, iç çamaşırı ve pantolonuyla tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı.

Leigh Anne Pinnock da tüy detaylı bu cesur saten elbiseyle elektrik mavisi rengini taşıyan ünlülerden oldu.

Perry Edwards, düğmeli bir ceketle poz verirken rengin sarı saçla da harika göründüğünü kanıtladı.

Alexandra Cane, bu renk tonunu iç çamaşırına taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

Zara McDermott, bu rengi bir gömlekle ön plana çıkardı.

KARDASHIAN AİLESİ DE RENK MODASINA KATILDI

Tabii ki bir şey moda olduğunda bundan Kardashian ailesinin geride durması beklenemezdi. Kylie, ünlü kıvrımlarını gösteren uzun kollu dar bir elbiseyi seçerken, Kim, mavi lateks pantolonuyla boy gösteriyordu.

Elektrik mavisi bir elbiseyle poz veren Kylie Jenner.

Mavi lateks pantolonuyla boy gösteren Kim Kardashian.

Rihanna, mavi bir fiyonkla tamamlanan bir iç çamaşırı setinde yılbaşı mavisi havası verdi.