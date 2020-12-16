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Moda trendini ateşledi! Ünlüler artık elektrik mavisi giyiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırmızı renk, yılbaşı ile en çok ilişkilendirdiğiniz renk olsa da, mavi eşyalar bu yıl çok popüler olabilir. Televizyon yıldızı Chloe Ferry, birkaç hafta önce göğüslerini öne çıkaran elektrik mavisi elbiseyle Instagram'ı salladı ve bu renk o gün bu gündür ünlüler arasında bir trend haline geldi.

Moda trendini ateşledi! Ünlüler artık elektrik mavisi giyiyor

Cesur mavi lateks elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çeken ünlü yıldız Chloe Ferry, farkında olmadan bir moda trendini de başlatmış oldu.

O zamandan beri, birçok ünlü benzer tonlarda kıyafetler giyerek bu moda rengin izinden gitmeye başladı.

İŞTE MAVİ RENGİN TONLARIYLA BOY GÖSTEREN ÜNLÜLER

Jesy Nelson, mavi sütyen, iç çamaşırı ve pantolonuyla tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı.

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Leigh Anne Pinnock da tüy detaylı bu cesur saten elbiseyle elektrik mavisi rengini taşıyan ünlülerden oldu.

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Perry Edwards, düğmeli bir ceketle poz verirken rengin sarı saçla da harika göründüğünü kanıtladı.

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Alexandra Cane, bu renk tonunu iç çamaşırına taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

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Zara McDermott, bu rengi bir gömlekle ön plana çıkardı.

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KARDASHIAN AİLESİ DE RENK MODASINA KATILDI

Tabii ki bir şey moda olduğunda bundan Kardashian ailesinin geride durması beklenemezdi. Kylie, ünlü kıvrımlarını gösteren uzun kollu dar bir elbiseyi seçerken, Kim, mavi lateks pantolonuyla boy gösteriyordu.

Elektrik mavisi bir elbiseyle poz veren Kylie Jenner.

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Mavi lateks pantolonuyla boy gösteren Kim Kardashian.

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Rihanna, mavi bir fiyonkla tamamlanan bir iç çamaşırı setinde yılbaşı mavisi havası verdi.

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Chloe Ferry, mavi elbisesinin yanı sıra mavi iç çamaşırını da ortaya çıkarmak için boy gösterdi.

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2020'DE YILIN RENGİ SEÇİLDİ

Belki de yıldızların bu rengi giymesi şaşırtıcı değildir, çünkü "Klasik Mavi" 2020 için Pantone'un yılın rengi seçildi.

Bunu 'sakinlik, güven ve bağlantı aşılayan güven verici' olarak nitelendirdiler.

Elle Brown da bu yılbaşında ihtiyacınız olan rengin mavi olduğunu kanıtladı.

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