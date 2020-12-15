Ünlülerin kırmızı halı hilesi! Meğer büyük ayakkabı giymelerinin nedeni...

Ünlüler kırmızı halıda boy gösterdiklerinde, farkına varmasanız da hep bir boy büyük ayakkabı tercih ediyorlar. Peki bunun bir nedeni var mı, yoksa sadece moda mı?

Ayakkabı vurması, şişme, ayak kemiği çıkıntısı ve kronik ayak/bel problemlerini önlemek için kendilerine en az bir numara büyük ayakkabı seçen ünlüler, açık ya da kapalı ayakkabı fark etmeksizin bu yöntemi uyguluyor.

Tabii bu yöntemin de kendine göre sorunları var. Ayaklar terlediğinde ve büyük olduğunda ayakkabının içinde kayma ihtimali yükseliyor. Bunu önlemek içinse stilistler silikon tabanlara başvuruyor. Bu basit numara, ayakkabının rahatça oturmasını sağlıyor ve aynı zamanda kan dolaşımını kısıtlamadan ayakların şişmesine de engel oluyor.

BİR DİĞER TAKTİK...

Bir diğer taktik ise çift taraflı bant kullanmak. Bu bantlar da aynı şekilde ayakların ayakkabı içinde kaymasına engel oluyor.

Aslında her ne kadar bu yöntemi uzun elbiselerinin altında saklayarak uygulamaya çalışsalar da, bu trend o kadar moda oldu ki şimdilerde hiçbir ünlü bu durumdan çekinmiyor.



