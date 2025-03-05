Tarzı ile öne çıkanlar buraya! Bakalım senin modadaki ruh ikizin hangi ünlü? Yaptığın kombinler ve tercihlerine göre ruh ikizini söylüyoruz. Hadi bakalım!
Modadaki ruh ikizin hangi ünlü?
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Bir davete giderken hangi parçayı mutlaka giyersin?
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Ayakkabı seçerken önceliğin nedir?
Sezonun en trend spor ayakkabısı
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Hangi moda akımını daha çok seviyorsun?
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Dolabında en fazla bulunan renk hangisi?
Siyah, beyaz ve bej gibi nötr tonlar
Neonlar ve parlak renkler
Koyu tonlar ve deri detaylar
Pastel renkler ve toprak tonları
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Aksesuar konusunda hangi tarafa yakınsın?
İnce ve zarif altın takılar
Büyük ve dikkat çekici parçalar
Zincirler, piercingler, cool detaylar
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Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
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Hangi kombin seni daha çok yansıtıyor?
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Modayla ilgili en büyük felsefen nedir?
Moda geçici, stil kalıcıdır
Rahat olmadan şık olunmaz