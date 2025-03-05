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Modadaki ruh ikizin hangi ünlü?

05.03.2025 11:59
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Tarzın hangi ünlüye benziyor? Öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Bakalım senin ruh ikizin kim!

Modadaki ruh ikizin hangi ünlü?

Tarzı ile öne çıkanlar buraya! Bakalım senin modadaki ruh ikizin hangi ünlü? Yaptığın kombinler ve tercihlerine göre ruh ikizini söylüyoruz. Hadi bakalım!

Modadaki ruh ikizin hangi ünlü?

1/8

Bir davete giderken hangi parçayı mutlaka giyersin?

Şık bir blazer ceket
Cesur bir mini elbise
Zamansız bir jean
2/8

Ayakkabı seçerken önceliğin nedir?

Ayakkabı seçerken önceliğin nedir?
Şık ve klasik topuklular
Sezonun en trend spor ayakkabısı
Rahat ve asi bir bot
3/8

Hangi moda akımını daha çok seviyorsun?

Parisian chic
Y2K
Streetwear
4/8

Dolabında en fazla bulunan renk hangisi?

Dolabında en fazla bulunan renk hangisi?
Siyah, beyaz ve bej gibi nötr tonlar
Neonlar ve parlak renkler
Koyu tonlar ve deri detaylar
Pastel renkler ve toprak tonları
5/8

Aksesuar konusunda hangi tarafa yakınsın?

Aksesuar konusunda hangi tarafa yakınsın?
İnce ve zarif altın takılar
Büyük ve dikkat çekici parçalar
Zincirler, piercingler, cool detaylar
6/8

Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?

Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
Kalite ve uzun ömürlülük
Trend olup olmadığı
Rahatlığı ve cool duruşu
7/8

Hangi kombin seni daha çok yansıtıyor?

8/8

Modayla ilgili en büyük felsefen nedir?

Modayla ilgili en büyük felsefen nedir?
Moda geçici, stil kalıcıdır
Cesur olan kazanır
Rahat olmadan şık olunmaz
Anahtar Kelimeler:
moda Philips Yaşam Kategorisi
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