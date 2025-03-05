Tarzı ile öne çıkanlar buraya! Bakalım senin modadaki ruh ikizin hangi ünlü? Yaptığın kombinler ve tercihlerine göre ruh ikizini söylüyoruz. Hadi bakalım!

Modadaki ruh ikizin hangi ünlü? 1/8 Bir davete giderken hangi parçayı mutlaka giyersin? Şık bir blazer ceket Cesur bir mini elbise Zamansız bir jean 2/8 Ayakkabı seçerken önceliğin nedir? Şık ve klasik topuklular Sezonun en trend spor ayakkabısı Rahat ve asi bir bot 3/8 Hangi moda akımını daha çok seviyorsun? Parisian chic Y2K Streetwear 4/8 Dolabında en fazla bulunan renk hangisi? Siyah, beyaz ve bej gibi nötr tonlar Neonlar ve parlak renkler Koyu tonlar ve deri detaylar Pastel renkler ve toprak tonları 5/8 Aksesuar konusunda hangi tarafa yakınsın? İnce ve zarif altın takılar Büyük ve dikkat çekici parçalar Zincirler, piercingler, cool detaylar 6/8 Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin? Kalite ve uzun ömürlülük Trend olup olmadığı Rahatlığı ve cool duruşu 7/8 Hangi kombin seni daha çok yansıtıyor? 8/8 Modayla ilgili en büyük felsefen nedir? Moda geçici, stil kalıcıdır Cesur olan kazanır Rahat olmadan şık olunmaz