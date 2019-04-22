MODEF’in yabancı ziyaretçileri mobilyacıları memnun etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 41. MODEF mobilya fuarına 16 bin 826 ziyaretçi geldi. Geçen yıl yapılan fuara kıyasla yabancı ziyaretçi sayısın da yüzde 10 artış olurken iç piyasadaki daralma nedeniyle fuara gelen yabancı ziyaretçiler İnegöllü mobilyacılara umut oldu.

İnegöl mobilyasının yurt içinde ve yurtdışında yer edinmesinde önemli rol oynayan 41. MODEF fuarına ilgi oldukça yüksek oldu. Fuar sonrasında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve Modef Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarın katılımcı firmaların beklentilere cevap verdiğini ve başarılı geçtiğini ifade etti.

Yavuz Uğurdağ, önceki yıllarda sadece iç pazara yönelik düzenledikleri MODEF ilkbahar fuarında geçen yıl yaptıkları değişikle yabancı katılımcılara da dâvet gönderdiklerini belirterek, bu yılki fuarda 74 ülkeden 939 yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Başkan Uğurdağ, “Fuarımıza yurt dışından 939 ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçilerden 158’ni MODEF organizasyonu ile getirdik. Türkiye içinden de 15 bin 887 ziyaretçi geldi. Böylece toplam ziyaretçi sayımız 16 bin 826 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Fuarın ziyaretçi profili, sayısı ve iş bağlantıları açısından bakıldığında en yüksek faydanın sağladığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Başkan Yavuz Uğurdağ, önceki yıllarda sadece sonbahar fuarında yabancı ziyaretçilere ağırlık verdiklerini hatırlattı. Firmalardan ilkbahar fuarında da yabancı ziyaretçi gelmesi yönünde talepler aldıklarını söyleyen Uğurdağ, “İnegöl mobilyasının yurt dışı pazarda daha etkili olması için yürüttüğümüz, ‘İnegöl dünya ile buluşuyor’ projesi ve bu proje ile bağlantılı olarak, farklı ülkelere yaptığımız ziyaretler, B2B çalışmaları da etkili olmaya başladı. Gelecek yıllarda daha çok müşteriye ulaşmak için aynı heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



