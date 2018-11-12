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Modellerin mükemmel vücut uğruna bizden sakladığı 'sırlar'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Birçoğumuz sosyal medya hesaplarımızda modellere bakarken hipnotize oluyoruz. İster ister istemez, kendimizle karşılaştırıyor, çoğu zaman abur cubur yediğimiz için ya da spor salonuna daha az gittiğimiz için kendimizi suçlu hissediyoruz. Ancak instagram modellerinin 'mükemmel vücut' için kullandıkları bazı hileleri bilmekte fayda var. İşte ideal vücut olarak gördüğümüz modellerin arkalarına sakladıkları hileler.

Modellerin mükemmel vücut uğruna bizden sakladığı 'sırlar'

RÖTUŞLU FOTOĞRAFLAR

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Model ve tasarımcı Karina Irby, photosopsuz fotoğraflarını yayınlayarak vücut pozitifliğini artırıyor. Karina rötuşlu fotoğraflar hakkında, ''sosyal medyada insanları eğitmek çok önemli, bazen her şeyin göründüğü gibi olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Kadınlar güzel ve ulaşılabilir olduklarını düşündükleri bu gerçekçi olmayan fotoğraflara bakarak hiçbir şeyin kusursuz olmadığını görmeliler'' diye konuşuyor.

POZ VE AÇI FARK YARATIR

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Fitness modellerinin yayınladığı ideal resimler, ilk bakışta bu şekilde görünmese bile, özenle seçilir. Eğitmen Jen Widerstorm bunu 2 dakika arayla çekilen resimlerden oluşan bir kolaj yayınlayarak kanıtladı. Kolajın bir bölümünde oturur ve karnı pantolonundan taşmış gibi görünürken, diğer tarafta ayakta duruyor ve karnı oldukça pürüzsüz. ''Oturduğumuzda hepimiz böyle görünüyoruz. Vücudunuz belirli pozisyonlarda böyle görünüyor, stres yapmayın'' diyor Jen.

'DOĞAL ETİKETLİ FOTOĞRAFA YARIM SAAT AYIRDIM'

Model Rebecca Pearson Instagram üzerinde mükemmel bir hayat imajı oluşturduğunu itiraf ediyor. Pearson, 'kendiliğinden, doğal olarak' etiketlediği fotoğrafını yarım saat içinde 300 fotoğrafın içinden seçebilmiş.

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Rebecca'nın başka bir fotoğrafı, sandaliyede oturken bacağını uzatması ve ideal karnını göstermesi. Ancak gerçek şu ki Rebecca böyle bir karına sahip değil, sadece durduğu açı onu kusursuz gibi gösteriyor. Genç kadın gelen eleştiriler yüzünden bunu kabul etmek zorunda kalmış.

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Rebecca instagram'dan reklamı yapılan zayıflama ve detoks ürünleri için de şunları söylüyor: ''sağlıklı süper yiyecekler'' adı altında tonlarca resim görüyoruz ve sık sık satın alıyoruz. Gerçek şu ki, bu ürünleri tanıtan kişilerin çoğu bunları içmiyor bile. Pancar yaprakları, yaban havucu ve lahanadan oluşan bir karışımın reklamını yaptıktan sonra lavaboya döktüm. Akşam yemeğinde tost ve çikolata yedim.''

Fitness modellerinin kullandığı başka bir aldatma yöntemi de aslında gerçekte yer almayan çalışmalarının resimlerini yayınlamaktır. Bu fotoğrafın sahibi, ''Dostoyevski okurken bu hareketi yaptım. Ve gün boyunca herhangi bir egzersiz yapmadım. Sadece fotoğraf için 5 dakikamı ayırdım.''

ONLARIN 'İDEAL' FOTOĞRAFLARI SADECE HAYATLARINDAN SEÇİLMİŞ ANLARI GÖSTERİYOR

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Modellerin Instagram hesaplarına baktığımızda, bedenleri ve yaşamları genel olarak ideal görünüyor. Ancak şunu görmeliyiz ki, gördüğümüz şey, hayatlarının sadece bir (en çekici) tarafını gösteren özenle seçilmiş resimlerden oluşan bir koleksiyon. ''Zamanın % 1'i zamanın % 1'i kadar. Ve her iki fotoğrafı da eşit olarak seviyorum. İyi ya da kötü açılar değerinizi değiştirmez” diyor kişisel antrenör Anna Victoria, bedeninin farklı anlarda farklı görünmesini gösteren bir yazısında.

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Bazı modeller yeşil salatalar ve sağlıklı yaşam smoothie'leri hazırlarken, diğerleri kendilerini abur cubur yemekle mutlu edebiliyor. Hepimiz farklıyız, farklı vücut tipleri ve metabolizmalarımız var. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın, kendinizi sevin ve saygı gösterin. Takip ettiğiniz örnek aldığınız kişilere biraz daha dikkat edin.

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