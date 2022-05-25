Modem port açma ve değiştirme: Port açma sonrası yönlendirme nasıl yapılır?

Modemlerin kimliği olan IP adreslerinin paylaşılmasına gerek duymadan ortak bir alternatif sunucu işlevi gören portlar, siber güvenliğin sağlanmasında oldukça etkilidir. Peki, port yönlendirme nedir? Port açma nasıl yapılır?

Port Açma ve Yönlendirme Nedir?

Modem, kendisine bağlanan her cihaza ayrı bir IP adresi tanımlar. Bu IP adresleri ise, herkese açık (public) ve özel (private) olmak üzere ikiye ayrılır. Herkese açık IP adreslerine herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşılabilir ve belirlidir. Özel IP adresleri ise yerel ağlarda kullanılır.

Veri alışverişinde bulunmak için bağlantı kurulmak istenen cihazın IP adresi bilinmelidir. Portların işlevleri de bu noktada başlar. Farklı uygulamalara göre değişiklik gösteren portların sayısı 65536'ya ulaşmıştır. 65536 portun ilk 1024 portunun sayıları standarttır.

Web yayını yapmak isteyen bir internet kullanıcısı, güvensiz web bağlantıları için belirlenmiş 80. portu kullanılır. HTTP bağlantıları için 443 numaralı port, FTP istekleri için 24 numaralı sabit port kullanılır.

Yani güvenlik kameraları, oyunlar, yayınlar vb. aktiviteler için farklı bir port açma gereği duyulurken ilk 1024 port için bu durum söz konusu değildir.

Modem port değiştirme işlemleriyle kullanıcılar, yapılacak faaliyetler için uygun portu seçerek güvenli bir şekilde bağlantı kurarlar.

Port Yönlendirme Nasıl Yapılır?

Modemde yapılacak herhangi bir port yönlendirme öncesinde hedef cihazın kullandığı port ve IP bilinmelidir. Bu bilgilerin bilinmesi durumunda ise port yönlendirme aşamaları şu şekilde gerçekleştirilir:

İlk olarak, cihazda bulunan herhangi bir tarayıcıya 192.168.1.1 yazılarak modem arayüzüne girilir.

Kategoriler arasında sanal sunucu veya ADSL modem port ayarları başlığı bulunur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ulaşılan bu başlık ya da sanal sunucunun modem markasına göre yerinin değişebileceğidir.

Sanal sunucu sayfasında açılan gerekli boş yerlere modem IP adresi ve hedef cihazın port numarası yazılır.

TCP ve UDP protokollerinden uygun olan veya her ikisi birden seçilerek devam edilir.

Kullanılan yaygın bir port varsa seçilir yoksa herhangi bir seçeneğe tıklanmadan girilen bilgiler kaydedilir.

Port yönlendirme kaydedildikten sonra modem üzerinden işlem kontrol edilir.

Modemde Port Açmak Ne İşe Yarar?

IP adresleri, cihazların kendine özel kimlikleri gibidir. Bu kimliklerin başka bir kullanıcı tarafından öğrenilmesi ve kullanılması birçok olumsuz sonuca neden olabilir. Modem port açma işlemi ise IP adreslerinin korunmasına yardımcı olmanın en iyi yoludur.

Güvenli bağlantı ve cihaz kontrolü için oluşturulan portlar birçok alanda işe yarar. Başta dosya paylaşımı olmak üzere güvenlik kameralarının kontrolü, web yayınları, farklı aygıtlara uzaktan erişim gibi seçeneklerde port açma ideal bir seçenektir.



