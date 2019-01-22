HABER

Modern dans "Frida" yeniden sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan modern dans gösterisi "Frida"yı yeniden seyirciyle buluşturacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan modern dans gösterisi Frida'yı yeniden sahneleyecek.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ADOB bünyesindeki Modern Dans Topluluğunca (MDT) sahnelenecek eserde, ressam Frida Kahlo'nun küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunması ve korkularının üstesinden gelmesi konu ediliyor.

Modern dans gösterisi "Frida", Özgür Adam İnanç koreografisi ile 24 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Füsun Ataman Berke'nin yazdığı 2 perdelik eserin orkestra şefliğini Burak Şatana üstleniyor. Eserin dekoru Aykut Öz, kostümleri Tülay Şimşek, ışığı Emin Saraçoğlu, müzikleri Arturo Marquez, J. Pablo Moncayo ve C. Aksel Akın'a ait.

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadıAcılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı
Meteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Devlet Opera ve Balesi frida MDT

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

'Çin'de de olsa gidin getirin' diye babası vasiyet edince...

'Çin'de de olsa gidin getirin' diye babası vasiyet edince...

Tokat'ta şoke eden görüntü! Kırılan camı naylonla kapattı, yolcular hemen 155'i aradı

Yolcular hemen 155'i aradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.