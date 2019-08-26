Modi, Cammu Keşmir konusunda ara bulucu istemiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ile Pakistan arasında gerilimin yükselmesine neden olan Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması meselesinde üçüncü bir ülkenin ara buluculuğuna sıcak bakmadıklarını söyledi.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Başbakanı Modi, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Modi, Cammu Keşmir konusundaki duruşlarının değişmediğini vurgulayarak herhangi üçüncü bir tarafın meseleye müdahil olmasını istemediklerini, sorunun Hindistan ile Pakistan arasında görüşülerek çözüme kavuşturabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da Modi'nin Cammu Keşmir konusunda durumun kontrolü altında olduğunu düşündüğünü belirterek, Hindistan ve Pakistan'ın yakında çok güzel şeyler yapabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Trump, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasındaki Cammu Keşmir meselesinde rol oynayabileceğini belirtmiş ve "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim ara bulucu olup olamayacağımı sordu." ifadesini kullanmıştı. Trump, bu konuda ara bulucu olabileceğini dile getirmişti.