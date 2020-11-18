Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) nedir? Nasıl anlaşılır?

Sabahları şiddetli bulantının yaşandığı mol gebelik, oldukça nadir görülen bir gebelik türüdür. Mol gebelik hakkında bilmeniz merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik. Mol Gebeliğin Anlamı Nedir? Mol gebelik, döllenme esnasında oluşan bir hata sonucunda rahim içerisinde anormal plasental dokunun büyümesine verilen isimdir. Mol gebelik kavramı, halk arasında üzüm gebeliği olarak da bilinir. Bu durum ayrıca gestasyonel trofoblastik hastalık, hidatiform mol ve sadece mol olarak da anılmaktadır. Mol Gebelik Neden Üzüm Gebeliği Olarak Anılır? Mol gebelik yaşayan kadınlar, ultrasona girdiklerinde üzüm şeklinde bir görüntü görürler. Şeklinin üzüme benzemesi nedeniyle de üzüm gebeliği olarak adlandırılır. Mol Gebelik Sık Görülen Bir Durum Mudur? Mol gebelik, nadir görülen bir gebelik türüdür. 1000’de 1 oranında görülür. Mol Gebeliğin Türleri Nelerdir? Mol gebeliğin iki türü vardır. Bunlar: Tam (komplet) mol ve parsiyel (inkomplet) moldür. Tam (Komplet) Mol

Bu gebelikte sadece plasenta parçaları bulunur. Spermin, için boş olan yumurtayı döllemesi ile oluşur. Yumurtanın içinin boş olması nedeniyle bebek oluşmaz. Gebelik testi yapıldığında plasentanın beta HCG üretmesi nedeniyle test pozitif çıkar. Mol gebelik ultrason görüntüsü incelendiğinde ise sadece plasenta görünür. En sık gözlenen mol tipidir. Erken gebelikte belirti verir.

Parsiyel (İnkomplet) Mol

Parsiyel mol, kısmi mol olarak da bilinir. Bu gebelik türünde anormal plasental gelişiminin yanı sıra bebeğe ait bazı yapılar da bulunur. Parsiyel mol yani kısmi mol tipinde, normal yumurta hücresi iki spermle döllenir. Bu durumda bebek oluşur fakat genetik olarak sahip olması gereken 46 kromozom yerine, 69 kromozoma sahiptir. Bu nedenle de bebeğin yaşama şansı bulunmaz. Kimler Mol Gebelik Yaşama Riski Taşır? Mol gebeliğin görülme olasılığı yüksek olan bazı anne adayları vardır. Sizler için mol gebelik riski taşıyan kişileri listeledik.

40 yaş üstü gebelik yaşayanlar

Düşük yapan bireyler

Siyahi kadınlar

Daha önce mol gebelik geçirenler

Kötü beslenen kişiler Mol Gebeliğin Risk Unsurları Nelerdir? Daha önce de bahsettiğimiz gibi ileri yaştaki anne adayları ve kötü beslenen bireyler mol gebelik yaşama riskini taşır ve bu kişiler aynı zamanda mol gebeliğin en sık görüldüğü kişilerdir. 1000’de 1 rastlanan mol gebelik, daha önce bu tip bir gebeliği atlatmış olanlarda 10 kat oranında artış göstererek %1’e ulaşır. İki kez mol gebelik atlatan kadınlarda ise bu risk %10’a yükselir. Mol Gebeliğin Belirtileri Nelerdir? Normal bir gebelik geçirip geçirmediğinizi anlayabilmeniz için mol gebelik belirtileri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Peki mol gebeliğin belirtileri nelerdir? Kahverengi akıntılar,

Aşırı bulantı ve kusma,

HCG seviyesinde gerekenden fazla yükselme,

Fetal hareket ve kalp ritminin olmaması,

Erken dönemde preeklampsi,

Nadiren de olsa görülen tiroit hastalıkları,

Nadir görülen üzüm tanesine benzer parçalar düşürmek mol gebelik belitilerindendir.

Bu belirtilerin dışında normal gebelik gibi adet olmama, gebelik testinin pozitif çıkması durumları da görülür. Sadece bulantı olması gerekenden fazla şiddetli olur. Mol Gebelik Tanısı Nasıl Konulur? Bu gebelikte, gebelik kesesi görünmeyebilir. Rahim içerisinde üzüme benzer bir görüntü oluşur. Beta Hcg değeri yüz binin üzerinde olur. Kısmi molde değer bu kadar yüksek olmayabilir ve bu nedenle tanısını koymak daha zordur. Tam molde ise tanı daha erken konulur. Kısmi molde bebeğin varlığı durumunda yanlışlıkla normal gebelik olduğu düşünülebilir. Bu nedenle anne karnındaki plasentayı detaylı olarak incelemek çok önemlidir. Kesin tanı mol gebeliği patoloji sonuçları ile konulur. Burada önemli olan şey tahliye ettikten sonra Beta HCG seviyesinin düzenli olarak takip edilmesidir. Kansere dönerse hayati tehlikesi olabilir.