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Moldova "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

Moldova "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

KİŞİNEV (AA) - Moldova, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Moldova Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir amaçlı karar alındığı bildirildi.

Moldova'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığı kaydedilen açıklamada, "13 Mart 2019 itibarıyla Moldova’ya gelen, Moldova'dan giden ve Moldova üzerinden hava taşımacılığı gerçekleştiren yerli ve yabancı firmalara ait B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Max Moldova

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