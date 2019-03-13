KİŞİNEV (AA) - Moldova, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Moldova Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir amaçlı karar alındığı bildirildi.

Moldova'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığı kaydedilen açıklamada, "13 Mart 2019 itibarıyla Moldova’ya gelen, Moldova'dan giden ve Moldova üzerinden hava taşımacılığı gerçekleştiren yerli ve yabancı firmalara ait B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.