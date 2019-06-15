Moldova’daki siyasi kriz sona erdi

Bir önceki hükümetin binayı teslim etmemesi nedeniyle toplantılarını parlamentoda yapan koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk kez başbakanlık binasında Başbakan Maya Sandu başkanlığında toplandı.

Moldova’da Demokrat Partili Pavel Filip, hükümetinin iktidardan ayrıldığını açıklamasının ardından parlamento çoğunluğunun oluşturduğu koalisyon hükümeti başbakanlık binasında ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı.

- Hükümet başbakanlıkta ilk toplantısını yaptı

Böylece mahkemenin ülkede siyasi krize neden olan Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip'e devreden ve yeni kurulan koalisyon hükümetini gayri meşru sayan kararları ortadan kalkmış oldu.

Mahkemenin olağanüstü toplantısının ardından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin 7-9 Haziran tarihlerinde aldığı kararların iptal edildiği bildirildi.

KİŞİNEV (AA) - Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip'e devreden ve parlamentonun çoğunluğu tarafından kurulan hükümeti gayri meşru sayan kararlarını iptal ettiğini duyurdu.

Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Vladimir Çebotar dün yaptığı açıklamada, Demokrat Partili Pavel Filip hükümetinin istifa ettiğini açıklayarak, muhalif parti olarak siyasete devam edeceklerini bildirmişti.

Bu kararın ülkedeki siyasi krizden tek çıkış olduğunu söyleyen Çebotar, erken milletvekili seçimi konusunda ısrarcı olduklarını da dile getirmişti.

Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Anayasa Mahkemesi, 7 Haziran’da ülkede hükümet kurma süresinin dolduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı İgor Dodon’dan erken seçim kararı almasını istemişti.

Dodon ise bunu kabul etmeyerek, 8 Haziran’da kurulan koalisyon hükümetini onaylamıştı.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi, hükümetin yasal olmadığını açıklamış, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

Filip ise parlamentonun feshini ve 6 Eylül’de milletvekili seçimlerine gidilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

