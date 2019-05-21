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Moldovalı Maria Şanlıurfa'da Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Turist olarak geldiği Türkiye'de Şanlıurfalı Fatih Özbek ile evlenme kararı alan Moldova vatandaşı Maria Piotr, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu

Moldovalı Maria Piotr, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Moldova vatandaşı Maria Piotr, turistik amaçlı geldiği Antalya'da Şanlıurfalı Fatih Özbek ile tanıştı. Çiftin ilişkilerini ilerleterek evlenme kararı alması üzerine Piotr, Özbek'in ailesiyle tanışmak için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar geldi.

Burada Müslüman olmaya karar veren Piotr, Ceylanpınar Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Meryem" ismini aldı.

Piotr, yaptığı açıklamada, Müslüman olmadan önce dinleri araştırdığını ve hepsi hakkında bilgi edindiğini söyledi.

Araştırması sırasında başından geçen olayı anlatan Piotr, "Bir arayış içerisindeydim. Farklı dinleri araştırıyordum. Bir gün bir papazın yanına gittim. Dinler hakkında sorular sordum. Papaz da bana son dinin İslamiyet olduğunu söyledi. Bu cevabı alınca İslam'ı araştırmaya başladım. Antalya'da Fatih ile tanışınca Müslüman olmaya karar verdim." diye konuştu.

Piotr'a ilçe Müftüsü Hasari Altunova tarafından ihtida beratı takdim edildi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca Rusça yayınlanan dini kitaplar hediye edildi.

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