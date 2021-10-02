Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi? İşte fiyatı...

ABD'li ilaç şirketi Merck, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir gelişme paylaştı. Şirket, koronavirüs belirtileri gösteren deneklerine 5 gün içinde Molnupiravir isimli ilacı vererek, hastaneye yatma ve ölüm oranlarının yarı yarıya düştüğünü gözlemlediğini duyurdu. Mucize ilacın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından vatandaşlar ''Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi, fiyatı ne kadar?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

MOLNUPİRAVİR NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlaç şirketi Merck, Molnupiravir isimli ilacın kullanımı için gereken tüm izinlere başvuracaklarını açıkladı.

MOLNUPİRAVİR TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Mucize hapı keşfeden ABD'li şirket, ilacın tüm dünyada kullanılması için harekete geçeceklerini belirtti.

MOLNUPİRAVİR İLACININ FİYATI NE KADAR?

Dünya gündemine oturan ilaç için ilk siparişi ABD verdi. Reuters, ABD'nin ilaç için 700 dolar yani yaklaşık 6 bin TL istediğini duyurdu.



