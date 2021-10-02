HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi? İşte fiyatı...

Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi? İşte fiyatı...

02.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ölüm riskini büyük oranda azalttığı duyurulan 'Molnupiravir' isimli koronavirüs ilacı, büyük heyecan yarattı. Peki 'Molnupiravir' ilacı ne zaman çıkacak, Türkiye'ye gelecek mi? İşte yanıtlar...

Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi? İşte fiyatı...

ABD'li ilaç şirketi Merck, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir gelişme paylaştı. Şirket, koronavirüs belirtileri gösteren deneklerine 5 gün içinde Molnupiravir isimli ilacı vererek, hastaneye yatma ve ölüm oranlarının yarı yarıya düştüğünü gözlemlediğini duyurdu. Mucize ilacın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından vatandaşlar ''Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye gelecek mi, fiyatı ne kadar?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye'ye gelecek mi?

MOLNUPİRAVİR NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlaç şirketi Merck, Molnupiravir isimli ilacın kullanımı için gereken tüm izinlere başvuracaklarını açıkladı.

MOLNUPİRAVİR TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Mucize hapı keşfeden ABD'li şirket, ilacın tüm dünyada kullanılması için harekete geçeceklerini belirtti.

Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye'ye gelecek mi?

MOLNUPİRAVİR İLACININ FİYATI NE KADAR?

Dünya gündemine oturan ilaç için ilk siparişi ABD verdi. Reuters, ABD'nin ilaç için 700 dolar yani yaklaşık 6 bin TL istediğini duyurdu.

Molnupiravir ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye'ye gelecek mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmetÇalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet
Bu belirtiler sinüzit olduğunuzu gösteriyorBu belirtiler sinüzit olduğunuzu gösteriyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim!

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.