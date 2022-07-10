Monitör Power Saving Mode hatası ve çözümü nedir? Monitör Power Saving Mode hatası neden olur?

Günlük yaşantınızda bir film izlemek veya çalışmak gibi sebeplerle bilgisayarınızı kullanırken birbirinden farklı nedenlerden meydana gelmiş pek çok hata ile karşılaşmanız mümkündür. Bu hatalara bilgisayarınızı monitöre bağlarken karşınıza çıkabilecek olan aralık dışı hatası gibi örnekler verilebilir. Bahsedilen hataların çoğunluğu birkaç kısa adım ile çözüme kavuşturulabilirken bir kısmı ise profesyonel yardım gerektirebilir. Bir profesyonelin yardımına ihtiyacınız olduğuna karar vermek için karşınıza çıkan hatayı detaylıca araştırmanız önerilir.

Monitör Power Saving Mode Hatası Nedir?

Bilgisayar ekranı karşısında zaman geçirirken uyarılar ve hatalar nedeni ile kesintilerle karşılaşabilirsiniz. Bu kesintilerin altında yatan nedenler çoğunlukla kabloların temassızlığı nedeni ile gerçekleşiyor olsa da farklı sebeplerden de kaynaklanan sorunlar vardır. Sorunları çözmeye çalışmadan önce gerekli araştırmayı yapmanız çok önemlidir. Aksi takdirde bir adımı yanlış gerçekleştirip farklı bir sorunun oluşmasına taban hazırlamış olabilirsiniz.

Monitör power saving mode hatası, monitörünüzün kendini güç tasarrufuna alması anlamına gelir. Aslında bir hatadan ziyade bir uyarı niteliği taşır. Karşınıza çıkmasının temel nedeni ise sistem biriminden video sinyalinin gönderilmemesidir. Hatanın çözüme kavuşmasının birkaç yolu bulunur.

Monitör Power Saving Mode Hatası Nasıl Çözülür?

Monitör power saving mode hatası sorununun çözümü için yapmanız gereken farklı adımlar bulunur. Power saving mode nasıl kapatılır? İşte uygulamanız gereken adımlar:

Uygulanması gereken ilk adım, güç kaynağınızı ve sahip olduğunuz tüm kabloların doğru yerlere düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol etmektir.

Kablolarınızda herhangi bir hasar veya temassızlık olmadığından emin olduktan sonra sorun devam ediyorsa bilgisayarınızı kapatıp ram slotlarını kontrol etmeniz önerilir.

Yerlerinden oynamış olacakları için ramleri söküp tekrar takmanız gerekir.

Her bir slot kontrolünden sonra bilgisayarınızı açıp sorunun devam edip etmediğine bakabilirsiniz.

Eğer sorun ram slotlarından kaynaklanmıyorsa başka bir çözüm yolu olan bilgisayarı güvenli modda açmayı deneyebilirsiniz.

Açılış ekranındayken F8 yardımı ile güvenli moda geçiş yapabilirsiniz.

Açılan ekranda erkan hız değerinizi 60 Hertz olacak şekilde ayarladıktan sonra denetim masasına gelip güç seçenekleri bölümünden monitör kapat seçeneğini hiçbir zaman olacak şekilde güncelleyebilirsiniz.

Sıklıkla tercih edilen çözüm yollarından bir tanesi de bilgisayarınızın işlemcisinin veya ramlerinin aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol etmektir.

Bu adım, oyun oynarken power saving mode hatası ile karşılaştığınızda uygulamanız önerilen ilk adımdır.

Belirtilen yöntemlerin işe yaramaması durumunda ise monitörünüzün markasının destek ekiplerinden destek isteyebilirsiniz.



