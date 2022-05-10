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ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatası nedir? ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatası çözümü nasıl yapılır?

09.05.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her internet kullanıcısının karşılaştığı sorunlardan biri “Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor” uyarısıdır. ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatası olarak karşımıza çıkan bu soruna genellikle Google Chrome, Microsoft Edge ve Yandex gibi internet tarayıcılarında rastlanır. SSL protokol hatası kodu, bağlantı kurulacak olan sunucuya güvenli bağlantının şu anda mümkün olmadığını yani alan adının geçersiz bir yanıt verdiğini belirtir.

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatası nedir? ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatası çözümü nasıl yapılır?

İçindekiler

  • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR Hatası Nedir?
  • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR Hatası Çözümü Nasıl Yapılır?

Günümüzde yalnızca bilgi araştırmadan çok daha fazlasını sağlayan internet artık çoğu insan için iş yeri, alışveriş yapacağı bir yer ve banka olmuştur. İnsanların her türlü özel ve genel işlerini gerçekleştirdiği internet dünyasının güvenlik açısından üstün bir teknolojiyle korunması gerekmektedir. Bu üstün güvenliği de SSL sağlamaktadır. Bir kullanıcı internet tarayıcısı ile SSL korumalı bir web sitesine girmek istediğinde güvenli bir bağlantı yoksa ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR uyarısı ile karşılaşır.

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR Hatası Nedir?

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR, genellikle bir sunucu ya da o anda mevcut olmayan bir istemci kimlik doğrulama sertifikası ihtiyacından dolayı kaynaklanan bir hatadır. Varsayılan tarayıcınız Chrome ise bu hata ile karşılaşmış olmanız imkansıza yakındır.

Bu hata tek bir nedene indirgenemeyecek kadar kapsamlı nedenlerle meydana gelebilir. Bilgisayar tarihinin yanlış olmasından çözümü daha zor olan sunucu problemlerine kadar gidebilen bir sürü hata söz konusu olabilir.

SSL sertifikası düzgün çalıştığı zaman tarayıcı penceresinin URL kısmının yanında asma kilit simgesi yer alır. Bu asma kilit web sitesinin güvenli bir bağlantı sağladığına dair işaret verir.

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ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR Hatası Çözümü Nasıl Yapılır?

SSL protokol hatasının çözümü ancak deneme yanılma yöntemiyle yapılabilir. Çünkü bu hatanın birçok nedeni olabilir ve bu nedeni bulmak için deneme yanılmadan başka yöntem yoktur. Aynı zamanda tarayıcının güncel olmaması da bu hatanın başlıca nedenlerinden biridir.

SSL protokol hatası çözülmeyecek bir hata değildir. Hatayı almanızda neden olabilecek bazı sebepler ve bunların çözümleri vardır.
İlk ve en basit çözümlerden birisi bilgisayarınızın tarih ve saatini kontrol etmeniz olacaktır. Bilgisayarınızın tarihi ya da saati geri kalmışsa veya ileride ise bu sebepten dolayı SSL hatası alabilirsiniz.

Tarih ve saati düzelttiniz ancak sorun hala devam ediyorsa yapabileceğiniz bir diğer şey internet tarayıcınızın önbelleğini temizlemek olacaktır. Tarayıcı önbellekleri bazen sorunlu sayfaları önbelleğe kaydederler. Bu durumda SSL protokol hatası oluşur. Bunun için önbelleği ara sıra temizlemek bu hatanın önüne geçmenizi sağlar.

Önbelleği temizleseniz bile girmek istediğiniz sitenin önbelleğinde hatalı SSL varsa bu yüzden de hata meydana gelebilir. Bunun için bilgisayarınızdaki ağ ve paylaşım merkezinden sitenin SSL önbelleğini temizlemeniz gerekmektedir.

Tüm bunları yaptınız ancak hala sorun devam ediyorsa geriye bir tek bilgisayarınızda yer alan anti-virüs yazılımını kontrol etmeniz kalıyor. Anti-virüs programları güvenli olmayan ya da SSL durumu güncel olmayan siteleri engeller ya da güncel bir anti-virüs yazılımına sahip değilseniz de bu hatayı alabilirsiniz. Anti-virüs yazılımını güncelleyerek ya da uygulamayı devre dışı bırakarak girmek istediğiniz siteye girebilirsiniz.

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