'Montrö bildirisi' soruşturması: 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Anadolu Ajansı, bu kişilere Pazartesi müracaat etmeleri için bir kez daha tebligatta bulunulduğunu bildirdi.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise yaşlarından dolayı emniyete gidip ifade vermeleri için tebligat yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Montrö bildirisi" hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alınan amirallerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulmuştu.

Başsavcılık; soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, buna bağlı incelemelerinin sürmesi, HTS analiz çalışmalarının devam etmesi ve emekli amirallerin henüz ifadelerinin alınmadığı gerekçesiyle, gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasını talep etmişti.

'Montrö bildirisi'

Türkiye'de 104 emekli amiral hafta sonu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.