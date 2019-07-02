Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de pazar günü yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki "düşmanca ilişkilerin sonu" anlamına geldiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve ABD'nin, iki ülke liderinin Kore sınırında hafta sonu yaptığı görüşme ile "düşmanca ilişkilerin sona erdiğini" duyurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moon, ABD ve Kuzey Kore lideri arasında herhangi bir bildiri imzalanmamış olsa da yapılan görüşmenin, "düşmanca ilişkilere son verilmesinin ve gerçek bir barış döneminin başlangıcının fiili beyanına" eş değer olduğu yorumunu yaptı.

- Trump ile Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşmüştü

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da dün 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." demişti.