HABER

Mor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

ÖZBEKİSTAN'da yaşayan ve halk arasında 'Mor bebek' olarak bilinen Fallot Tetralojisi hastalığıyla dünyaya gelen 30 yaşındaki Flyrua Sufieva, Denizli'deki hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtuldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ÖZBEKİSTAN'da yaşayan ve halk arasında 'Mor bebek' olarak bilinen Fallot Tetralojisi hastalığıyla dünyaya gelen 30 yaşındaki Flyrua Sufieva, Denizli'deki hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Sufieva artık bayılmayacak ve vücudu morarmayacak.
Evli ve 2 çocuk annesi olan Ahıska Türklerinden olan Flyrua Sufieva, Özbekistan'da 30 yıl önce halk arasında 'Mor bebek' olarak bilinen Tetralojisi hastalığıyla dünyaya geldi. Doğuştan hastalığı nedeniyle Sufieva'nın kalbinde delik bulunduğu, kalbinden akciğerine giden ana atardamarının normalde 2.5 santimetre olması gerekirken 5 milimetre olduğu, akciğerindeki damarlarında ileri derece darlık olması nedeniyle vücudunda ileri derece morarma ve ani bayılmalar yaşadığı kaydedildi. 30 yıl boyunca hastalığıyla yaşayan ve herhangi bir yorulma anında vücudunun tamamı moraran Sufieva'nın, hamile kalması hayati risk taşırken, iki çocuk dünyaya getirdi. Yaşadığı ülkede hastalığına çare bulamayan Sufieva, 6 ay önce babasının yaşadığı Denizli'nin Honaz ilçesine geldi. Daha sonra Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne giden Flyrua Sufieva, sağlık kontrolünden geçirildi. Mor bebek hastalığı teşhisi konan Sufieva, hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel ve Kardiyaloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar tarafından ameliyat edildi. Sufieva'nın ameliyatta kalbindeki delik kapatıldı, damarları genişletildi. Ağır bir ameliyat geçiren ve vücudundaki morarmalarından kurtulan Sufieva, bir süre sonra sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu edildi.
'BU TÜR HASTALAR GENELDE 30 - 40 YAŞLARINA KADAR YAŞAR'
Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ünal Açıkel, "Hastalığın en belirgin özelliği, akciğere kirli kanı taşıyan akciğer ana atardamarında darlık olması ve kalp içerisinde karıncıklar arasındaki bölmede de geniş bir deliğin olması. Bunların sonucunda da hem akciğere oksijenlenmek için giden kan miktarı azalır hem de sağ karıncıktaki oksijeni düşük kan ve sol karıncıktaki oksijenlenerek akciğerden gelen kanlar birbirine karışarak kalp tarafından vücuda pompalanır. Dolayısıyla da bu hastaların vücudunda sürekli olarak oksijeni çok düşük olan kan dolaşmış olur. Bu durum doğuştan itibaren hastalarda morarma ve ani bayılmalar şeklinde kendini gösterir. Bu tür hastalar genelde 30 - 40 yaşlarına kadar yaşar" dedi.
'İKİ ÇOCUK DOĞURMASI OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM'
Normal insanda kalpten akciğere giden ana atardamar 2.5 santimetre iken, Sufieva'nın 5 milimetre kadar ince olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Açıkel, hastanın iki çocuk doğurmasının olağanüstü olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:
"Hastamızda ileri derecede morarma ve en ufak bir eforda, heyecan yaratıcı durumlarda bayılma oluyordu. 30 yaşına kadar sıkıntılı bir şekilde hayatını sürdürmüş, bu hasta haliyle evlilik yapmış ve 2 sağlıklı çocuk dünyaya getirmiş. Bu haliyle 2 çocuk doğurması bile hasta için olağanüstü bir şeydir. Bu hastalığın bir özelliği de vücuda oksijen taşınmasını arttırmak için vücut tarafından sürekli kan hücresi üretilir. Normalde kanımızın yüzde 40'ı hücreler, kalanı sıvı kesimdir. Bu hastamızda ise kanın yüzde 75'i hücreler, sadece yüzde 25'lik kesimi sıvı kesim idi. Hastanın kanı adeta pekmez kıvamında idi. Yani o kadar ağır oksijeni düşük bir hasta idi. Hastamızın kalbindeki delik özel materyalden yapılmış yama dikilerek kapatıldı. Sağ ve sol akciğerin atardamarları ayrı ayrı akciğerin içerisine kadar genişletildi. Akciğerin kalpten çıkan ana atardamarı da kalbin içerisinden itibaren 2.5- 3 santimetre olacak şekilde genişletildi. Bu damarın içerisine biyolojik bir yapay kapakta dikildi. Ameliyat sonrası dönemi çok rahat seyretti. Hastamızın morarmaları tamamen geçti, dudakları parmakları deri rengi pembeleşti. Hemen hemen her gün yaşadığı bayılma krizleri geçti. Bundan sonra tamamen normal bir şekilde hayatını sürdürecektir."
Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Flyrua Sufieva, "30 yıl bu hastalıkla yaşadım. Ülkemde çare bulamayınca babamın yaşadığı yere geldim. Doktorlarıma minnettarım, artık vücudum morarmıyor ve bayılmıyorum. Diğer sağlıklı insanlar gibi istediğimi yapabileceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtulduMor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtulduMor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtuldu

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
İşte İstanbul’un deprem araştırması…İşte İstanbul’un deprem araştırması…
Meteorolojinin bekçileri 24 saat takipteMeteorolojinin bekçileri 24 saat takipte
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.