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Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaların kadın refakatçileri için düzenlenen el işi etkinliği, hem moral kaynağı oldu hem de el becerilerini geliştirme fırsatı sundu. “Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği” projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in usta öğreticileri tarafından verilen el işi kursları, refakatçilere hastane ortamında sosyal destek sağlamayı amaçlıyor.

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde planlanan ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' projesi ile hastanede uzun süre tedavi gören hastaların kadın refakatçilerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'ten gelen usta öğreticiler tarafından el işi kursu verildi.

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 1

Kursa gelen kadınlar hem yaptıkları el işleri ile moral hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirmek için fırsat buldu.

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 2

"KADIN HASTA YAKINLARINA YÖNELİK BİR PROJE PLANLADIK"

Proje ile ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Çam, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'nde uzun süre tedavi gören onkoloji, Alzheimer, demans gibi birçok farklı hastalığa sahip olan hasta ve yakınlarını burada misafir etmekteyiz. Aynı zamanda da tedavi hizmetleri veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını aile yılı ilan etmesinden dolayı burada daha çok kadın hasta yakınlarına yönelik bir proje planladık."

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 3

‘YAŞAMIN KIYISINDA KADIN DESTEĞİ'

Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Çam, Bu projemizin adı da ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' ve bir psikososyal destek projesi olarak planlandı. Bu proje kapsamında kadın hasta yakınları ile beraber grup atölyeleri, meşguliyet etkinlikleri ve KAYMEK ile birlikte birçok etkinlik yapmayı planladık. Ayrıca kadın hasta yakınlarına mesleki anlamda da birçok destek vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda başka kurum ve kuruluşlara da bu etkinliği planlamaya devam edeceğiz" dedi.

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 4

"BEN ÇOK EĞLENDİM, ETKİNLİK GÜZELDİ"

Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta refakatçilerinden Zeliha Aslan ise, "Bu etkinliği bize fırsat olarak verdikleri için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben çok eğlendim. Etkinlik çok güzeldi. Her hastanede her yerde yapılacak güzel bir etkinlik. Herkese tavsiye ederim. Bunun da her zaman devamı olsun isterim. Hem maddi hem de manevi olarak iyi ve güzel bir şey bu etkinlik" ifadelerini kullandı.

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 5

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 6

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 7

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 8

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 9

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 10

Moral oldular: ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği projesi ile kadın refakatçilere el işi kursu verildi... 11

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer Kayseri demans hastalığı
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