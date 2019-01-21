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Morolar sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, tarihi Moro referandumunda oyunu kullandı - İbrahim: - “Hayatımda ilk kez oy hakkımı kullanıyorum” - "Ümitvarız ve iyimseriz. Bangsamoro Organik Yasası onaylanacak. Geçiş otoritesi kurulacak"

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, tarihi Moro referandumunda oyunu kullandı.

Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'ndaki Cotabato şehrinde Bangsamoro Müslümanların geleceğini şekillendirecek referandum başladı.

MİKC Lideri İbrahim, oyunu Simuay Junction Center İlkokulu’nda kullandı. Hayatında ilk kez oy hakkını Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için kullandığını belirten İbrahim, sandık heyetince kendisine verilen formu doldurdu, parmak izini bastı ve “Bismillah” diyerek oyunu sandığa attı.

İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ümitvarız ve iyimseriz. BOL onaylanacak. Geçiş otoritesi kurulacak. BOL bizim barış ve ilerleme enstrümanımız.” dedi.

Uluslararası basının da takip ettiği İbrahim, daha sonra ilkokulun bahçesinde halka hitap etti.

Cotabato’da tansiyonun yükselebileceği konusunda haberlerin olabileceğine işaret eden İbrahim, “Nelerin meydana gelebileceği konularında biz daima hazırız. Göz korkutma ve hile olabileceği hususunda duyarlıyız." dedi.

İyimser olunması ve herkesin oy hakkını kullanması konusunda çağrıda bulunan İbrahim, “40 yıldan fazladır Moro sorununda daimi çözüm barıştır. Savaş çözüm değildir.” ifadesini kullandı.

İbrahim, “Çatışmalardan öğrendiğimiz silahlı mücadele bir opsiyon. Fakat biz her daim barışı hedefledik.” diye konuştu.

Manila hükümetinin anlaşmayı uygulayacağını belirten İbrahim, “Bu süreci biz tüm desteğimizle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa kabul edeceğiz. Yeniden müzakere sürecine dönmekten de tereddüt etmeyiz. Biz geçiş otoritesi için kararlıyız.” dedi.

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