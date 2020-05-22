HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mory Kante: Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı 70 yaşında hayatını kaybetti

Mory Kante: Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı 70 yaşında hayatını kaybetti

22.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yéké Yéké" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi.

Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yéké Yéké" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

"Yéké Yéké", Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
İtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyorİtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı

Pakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtuldu

Pakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtuldu

İtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika'da 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Tinder kullananların sayısı arttı, para ödeyenlerin sayısı azaldı

Tinder kullananların sayısı arttı, para ödeyenlerin sayısı azaldı

Hamaney: İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız

Hamaney: İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.