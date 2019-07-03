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Mossad bizzat açıklamıştı! O iddia yalanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 03:34 | Son Güncelleme

Umman, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Mossad bizzat açıklamıştı! O iddia yalanlandı

Umman resmi ajansı ONA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan Umman'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler tesis ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Yetkili, Filistin yönetimi ile İsrail arasında, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak barışın sağlanması kapsamında, Umman'ın uluslararası ve bölgesel taraflarla çaba sarf etmeye istekli olduğunu söyledi.

UMMAN KATILMIŞTI

İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen, dün yaptığı basın açıklamasında, 2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada'nın ardından kesilen ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi adına ülkesinin Umman'da temsilcilik açacağını belirtmişti.

Umman, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik olan Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen hafta düzenlenen ekonomi çalıştayına katılmıştı.

İLK RESMİ ZİYARET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişki olmamakla beraber, iki ülke 1996'da karşılıklı ticari temsilcilikler açılması konusunda anlaşma imzalamış ancak 2000 yılında patlak veren 2. İntifada nedeniyle anlaşma dondurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Umman israil Netanyahu

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