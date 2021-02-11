Moto G8 Play Android 10’a kavuştu

Android 10, bir dizi iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Karanlık temayı, gelişmiş gezinme panelini ve Aralık 2020 güvenlik yamasını etkinleştiriyor. Geçen yıl temmuz ayında, Twitter’daki Motorola Brezilya ekibi güncellemenin cihaz için “yakında” yayınlanacağını iddia etmişti. Aralık ayına gelindiğinde ekip, Android 10’un son test aşamasında olduğunu söyledi. Motorola’nın, ilk “çok yakında” iddiasından bu yana ise 6 aydan fazla bir süre geçti. Nihayet Motorola, G8 Play için Android 10’u kullanıma sunulmaya başladı. Motorola, bölgeye yönelik resmi yazılım güncellemeleri sayfasında Motorola G8 Play için Android 10’un mevcut olduğunu doğruladı.

Diğer çoğu Android işletim sistemi güncellemesi gibi, bu güncelleme de aşamalı olarak kullanıma sunuluyor. Bu nedenle, ülkedeki tüm kullanıcılara sunulması birkaç saat hatta birkaç gün sürebilir.

MOTOROLA YÜZÜNÜ ANDROİD 11'E ÇEVİREBİLİR

Güncelleme ilk olarak Brezilya’da karşımıza çıktı. Motorola’nın kısa bir süre içinde diğer bölgelerde Motorola G8 Play için Android 10’u piyasaya sürmesini bekleyebiliriz. Bununla birlikte, şirket nihayet odak noktasını Android 11’e çevirebilir. Şu anda yalnızca Motorola G Pro en son Android sürümünü aldı. Marka Android güncellemelerinde rakiplerine kıyasla biraz geri kaldı.

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