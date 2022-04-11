Motorine indirim geldi mi? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir motorin indirimi!

Motorin indirimi gündemde yer almaya başladı. Motorinin satış fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı. 11 Nisan 2022 benzin motorin fiyatları ne kadar olduğu, güncel akaryakıt fiyatlarına dair detayları inceledik. İşte 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları!
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen iyimser mesajlar brent petrol fiyatında düşüş yaşandı. Bu düşüş ile birlikte akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başladı. İşte merak edilen güncel benzin ve motorin fiyatları;
İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarına
bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 21,38 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21,37 TL
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