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Motorine indirim geldi mi? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir motorin indirimi!

11.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin indirimi gündemde yer alan konulardan biridir. Brent petrolün düşmesi ile birlikte benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Vatandaşlar, 11 Nisan akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir motorin indirimine dair detaylar!

Motorine indirim geldi mi? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir motorin indirimi!

Motorin indirimi gündemde yer almaya başladı. Motorinin satış fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı. 11 Nisan 2022 benzin motorin fiyatları ne kadar olduğu, güncel akaryakıt fiyatlarına dair detayları inceledik. İşte 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları!

BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen iyimser mesajlar brent petrol fiyatında düşüş yaşandı. Bu düşüş ile birlikte akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başladı. İşte merak edilen güncel benzin ve motorin fiyatları;

MOTORİNE İNİDİRİM GELECEK Mİ?

İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarına
bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor.

  • İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

  • İzmir'de motorin litre fiyatı 21,38 TL

  • Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

  • Ankara'da motorin litre fiyatı 21,37 TL

  • İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,27 TL
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